Θεσσαλονίκη: Παράνομη μεταφορά δέκα Κινέζων με δύο ταξί και ένα ΙΧ

Για παράνομη μεταφορά δέκα Κινέζων συνελήφθησαν, το προηγούμενο 24ωρο, τρεις οδηγοί, στην ΠΑΘΕ, στο ύψος των διοδίων Μαλγάρων Θεσσαλονίκης.

Οι διακινούμενοι επέβαιναν, ανάλογα με την περίπτωση, σε δύο ταξί και ένα Ι.Χ. αυτοκίνητο, όπως ανακοίνωσε η Αστυνομία. Συνελήφθησαν οι τρεις οδηγοί- ένας 47χρονος, ένας 48χρονος και ένας 55χρονος (όλοι Έλληνες), και οδηγούνται στον αρμόδιο εισαγγελέα πρωτοδικών.

Όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, οι δέκα Κινέζοι είχαν εισέλθει στην ελληνική επικράτεια από απροσδιόριστο σημείο των συνόρων της Βόρειας Μακεδονίας, ενώ επιβιβάστηκαν στα συγκεκριμένα οχήματα από το κέντρο της Θεσσαλονίκης, έχοντας ως τελικό προορισμό την Αθήνα. Όλοι στερούνταν άδειας εισόδου και διαμονής στην χώρα μας.

Πηγή: skai.gr

