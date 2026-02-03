Στα χέρια των Αρχών βρίσκεται από τα ξημερώματα της Τρίτης (3/2) ηγετικό στέλεχος του «Ρουβίκωνα», μετά την επίθεση που πραγματοποιήθηκε σε επιχείρηση η οποία, όπως προέκυψε, δεν ήταν ο αρχικός στόχος και βρισκόταν δίπλα στα γραφεία της «Βιολάντα».

Το αρχηγικό μέλος της αντιεξουσιαστικής ομάδας κατηγορείται, μεταξύ άλλων, για ηθική αυτουργία σε φθορά.

Σημειώνεται πως η επίθεση σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας (2/2), όταν μέλη του Ρουβίκωνα υπερπήδησαν τα κάγκελα του κτιρίου και προκάλεσαν εκτεταμένες φθορές, σπάζοντας με βαριοπούλες τις τζαμαρίες των γραφείων.

Ωστόσο, τα γραφεία της «Βιολάντα» - της εταιρείας στο εργοστάσιο της οποίας στα Τρίκαλα σημειώθηκε η φονική έκρηξη που κόστισε τη ζωή σε 5 εργαζόμενες - βρίσκονταν σε όμορο χώρο, πίσω από την επιχείρηση στην οποία τελικά εισέβαλαν τα μέλη της οργάνωσης.

«Συγγνώμη λάθος, η εταιρεία θα αποζημιωθεί»

Σε ανάρτησή τους τα μέλη του Ρουβίκωνα διαβεβαιώνουν ότι θα πληρώσουν για τις ζημιές, καθώς «αναγνωρίζουν τα λάθη τους».

Όλη η ανακοίνωση του Ρουβίκωνα

«Σχετικά με την επίθεση με βαριοπούλες που πραγματοποιήσαμε τα ξημερώματα της 2ας Φεβρουαρίου, ως απάντηση στο εργοδοτικό έγκλημα στο εργοστάσιο της «ΒΙΟΛΑΝΤΑ ΑΕ» στα Τρίκαλα.

Τα ξημερώματα της 2ης Φεβρουαρίου 2026 ο Ρουβίκωνας αποφάσισε να επιτεθεί σε κεντρικά γραφεία της βιομηχανίας «ΒΙΟΛΑΝΤΑ ΑΕ», στις Αχαρνές, ως μια ελάχιστη απάντηση στη δολοφονία των 5 εργατριών στο εργοστάσιο της εταιρείας στα Τρίκαλα.

Μια ελάχιστη επιστροφή της βίας που κράτος και αφεντικά ασκούν σε βάρος των καταπιεσμένων, σε βάρος της ταξικής μας οικογένειας, κομμάτι της οποίας ήταν και οι 5 δολοφονημένες εργάτριες στο εργοστάσιο της Βιολάντα.

Αυτή τη φορά, ανάμεσα σε δεκάδες τέτοιες δράσεις υψηλού συμβολισμού του Ρουβίκωνα, αλλά και ρίσκου, έγινε λάθος. Υπήρξε λάθος αποδέκτης. Τα γράφεια της Βιολάντα στις Αχαρνές όχι απλά γειτνιάζουν, αλλά εφάπτονται με κτίριο άλλης εταιρείας, το οποίο και χτυπήθηκε.

Η οικογένεια Τζιωρτζιώτη και το πολιτικό προσωπικό της κυβέρνησης συνεχίζουν να παραμένουν υπεύθυνοι για τη φονική έκρηξη στα Τρίκαλα, όσο κι αν προσπαθούν να κουκουλώσουν το έγκλημα.

Εμείς, από την άλλη, τις ευθύνες μας, όπως πάντα, τις αναλαμβάνουμε.

Η εταιρεία που χτυπήθηκε, θα αποζημιωθεί για τις υλικές ζημιές της.

Γιατί εμείς τα λάθη μας τα πληρώνουμε.

Ρουβίκωνας».

