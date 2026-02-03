Λογαριασμός
Θεσσαλονίκη: Έκρυβε συσκευασία κοκαΐνης κάτω από το κάθισμα αυτοκινήτου

28χρονος συνελήφθη για κατοχή ναρκωτικών, όπως και για απείθεια, καθώς ενόψει της επικείμενης σύλληψής του επιτέθηκε σε αστυνομικό και προσπάθησε να διαφύγει

Αστυνομία

Κάτω από το κάθισμα Ι.Χ. αυτοκινήτου που οδηγούσε 28χρονος εντόπισαν αστυνομικοί μία συσκευασία με 213 γραμμάρια κοκαΐνης, στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης.

Ο 28χρονος συνελήφθη για κατοχή ναρκωτικών, όπως και για απείθεια, καθώς ενόψει της επικείμενης σύλληψής του επιτέθηκε σε αστυνομικό και προσπάθησε να διαφύγει πεζός, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

Η σύλληψη έγινε, χθες το βράδυ, κατά τη διάρκεια ελέγχου από δικυκλιστές αστυνομικούς. Κατασχέθηκαν η συγκεκριμένη ποσότητα κοκαΐνης και το αυτοκίνητο, ως μέσο μεταφοράς ναρκωτικών.

Ο 28χρονος οδηγείται στον εισαγγελέα ποινικής δίωξης για τα περαιτέρω.

