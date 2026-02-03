Θεσσαλονίκη: Έκρυβε συσκευασία κοκαΐνης κάτω από το κάθισμα αυτοκινήτου

Κάτω από το κάθισμα Ι.Χ. αυτοκινήτου που οδηγούσε 28χρονος εντόπισαν αστυνομικοί μία συσκευασία με 213 γραμμάρια κοκαΐνης, στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης.

Ο 28χρονος συνελήφθη για κατοχή ναρκωτικών, όπως και για απείθεια, καθώς ενόψει της επικείμενης σύλληψής του επιτέθηκε σε αστυνομικό και προσπάθησε να διαφύγει πεζός, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

Η σύλληψη έγινε, χθες το βράδυ, κατά τη διάρκεια ελέγχου από δικυκλιστές αστυνομικούς. Κατασχέθηκαν η συγκεκριμένη ποσότητα κοκαΐνης και το αυτοκίνητο, ως μέσο μεταφοράς ναρκωτικών.

Ο 28χρονος οδηγείται στον εισαγγελέα ποινικής δίωξης για τα περαιτέρω.

Πηγή: skai.gr

