Συνεχίζονται οι έρευνες αναφορικά με την άγρια δολοφονία του 27χρονου επιχειρηματία στη Νέα Πέραμο, με τα ευρήματα της νεκροψίας-νεκροτομής να κάνουν λόγο για 10 σφαίρες που δέχθηκε πισώπλατα το θύμα.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΣΚΑΪ, αρχικά οι αστυνομικοί πίστευαν πως οι δράστες εκτέλεσαν τον 27χρονο αμέσως μετά την αρπαγή του, ωστόσο τα πράγματα δεν έγιναν έτσι. Μόλις ένα 24ωρο πριν βρεθεί η σορός, το θύμα είχε δολοφονηθεί. Ο ιατροδικαστής εντόπισε 9 βολίδες στην πλάτη και μία στο ινιακό οστό του κεφαλιού, κάτι που δείχνει ότι ίσως να προσπάθησε να ξεφύγει.

Μέχρι στιγμής η ΕΛ.ΑΣ δεν γνωρίζει ούτε το πού ούτε το γιατί κρατούνταν τόσες ημέρες, αλλά κυρίως και τι ζητούσαν από εκείνον οι δράστες. Το γεγονός όμως ότι τα περισσότερα τραύματα βρίσκονταν στην πλάτη του 27χρονου δείχνει διαφυγή.

Το ερώτημα που τίθεται είναι αν εκτελέστηκε στο σημείο όπου βρέθηκε νεκρός ή σε άλλη τοποθεσία.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.