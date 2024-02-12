Λογαριασμός
Θεσσαλονίκη: Όχημα εξετράπη της πορείας του έξω από τα Λαγκαδίκια -Τραυματίστηκε ελαφρά η οδηγός

Στο σημείο συνέδραμε η Πυροσβεστική Υπηρεσία, απεγκλωβίζοντας την τραυματία.

Πυροσβεστική

Μία γυναίκα τραυματίστηκε τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, Δευτέρα, έξω από τα Λαγκαδίκια Θεσσαλονίκης, μετά από εκτροπή του οχήματός της.

Σύμφωνα με το thestival.gr, μια γυναίκα έχασε τον έλεγχο του οχήματός της, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, με συνέπεια να τραυματιστεί -ευτυχώς- ελαφρά, λίγο μετά τις 6 το πρωί, σε δρόμο έξω από τα Λαγκαδίκια.

Πηγή: thestival.gr

TAGS: Θεσσαλονίκη
