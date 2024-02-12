Μία γυναίκα τραυματίστηκε τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, Δευτέρα, έξω από τα Λαγκαδίκια Θεσσαλονίκης, μετά από εκτροπή του οχήματός της.

Σύμφωνα με το thestival.gr, μια γυναίκα έχασε τον έλεγχο του οχήματός της, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, με συνέπεια να τραυματιστεί -ευτυχώς- ελαφρά, λίγο μετά τις 6 το πρωί, σε δρόμο έξω από τα Λαγκαδίκια.

Στο σημείο συνέδραμε η Πυροσβεστική Υπηρεσία, απεγκλωβίζοντας την τραυματία.

