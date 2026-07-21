Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε χθες, από τη θαλάσσια περιοχή «Ποταμός», στην Επανομή, ένας 76χρονος, σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα.

Στον 76χρονο παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες από ναυαγοσώστες και από πληρώματα δύο ασθενοφόρων του ΕΚΑΒ και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Άγιος Παύλος» της Θεσσαλονίκης, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Προανάκριση διενεργείται από το Α΄ Λιμενικό Τμήμα Νέας Μηχανιώνας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Θεσσαλονίκης.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.