Στην έναρξη της Γ' Φάσης του Οικιστικού Προγράμματος προχωρά το υπουργείο Εθνικής Άμυνας, με τη δημοπράτηση έργων συνολικού προϋπολογισμού που υπερβαίνει τα 60 εκατ. ευρώ.

Η νέα φάση περιλαμβάνει την κατασκευή 181 κατοικιών για στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και τις οικογένειές τους σε Ορεστιάδα, Σουφλί, Αλεξανδρούπολη, Λέσβο, Χίο, Σύμη, Ρόδο και Αθήνα.

Σύμφωνα με το υπουργείο, στο πλαίσιο των δύο πρώτων φάσεων του προγράμματος έχουν ήδη ολοκληρωθεί 462 κατοικίες, ενώ ακόμη 801 αναμένεται να παραδοθούν μέσα στους επόμενους μήνες.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη χρηματοδότηση του προγράμματος, καθώς ποσό άνω των 10 εκατ. ευρώ για την τρίτη φάση προέρχεται από έσοδα του νεοσύστατου Ταμείου Ακινήτων Εθνικής Άμυνας.

Παράλληλα, για πρώτη φορά προβλέπεται ειδική μέριμνα για τους αποστράτους, με την κατασκευή Συγκροτήματος Στέγης Διαβίωσης 24 διαμερισμάτων στην Αττική.

Το υπουργείο προχωρά επίσης στην ανέγερση δύο συγκροτημάτων φοιτητικών εστιών, συνολικά 48 διαμερισμάτων, σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, τα οποία θα φιλοξενούν Δόκιμους Έφεδρους Αξιωματικούς που θα ενταχθούν σε ειδικά προγράμματα θητείας.

Στο πλαίσιο της ενίσχυσης της κοινωνικής μέριμνας για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, το ΥΠΕΘΑ προγραμματίζει ακόμη την κατασκευή έξι νέων βρεφονηπιακών σταθμών σε Βόλο, Καλαμάτα, Χανιά, Αθήνα και Θεσσαλονίκη, καθώς και την επέκταση πέντε υφιστάμενων σταθμών σε Αλεξανδρούπολη, Ξάνθη, Θεσσαλονίκη, Βόλο και Σάμο, ώστε να μπορούν να εξυπηρετούν και βρέφη.

Σε δήλωσή του, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας υπογραμμίζει ότι το Οικιστικό Πρόγραμμα «δεν είναι λόγια ή εξαγγελίες, αλλά μια πραγματικότητα, μετρημένη, κοστολογημένη, χρηματοδοτημένη, που εκτελείται με ρυθμούς απολύτως εντός προγράμματος».

Όπως επισημαίνει, «για να υπάρχουν αξιόμαχες Ένοπλες Δυνάμεις, θα πρέπει τα στελέχη τους να απολαμβάνουν ενός επιπέδου ζωής που τους αξίζει, και αυτό οφείλουμε να τους το εξασφαλίσουμε».

Πηγή: skai.gr

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