Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Οι πρέσβεις των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης καταβάλλουν νέα προσπάθεια για να ξεπεραστεί το αδιέξοδο στο 21ο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας, σε μια από τις δυσκολότερες φάσεις των διαπραγματεύσεων από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία.

Η στάση της Ελλάδας βρίσκεται στο επίκεντρο των συζητήσεων για το νέο πακέτο κυρώσεων.

Η Ουγγαρία δεν έχει εγείρει αντιρρήσεις αυτή τη φορά, σε αντίθεση με προηγούμενες φορές, όμως αρκετές ευρωπαϊκές πρωτεύουσες ζητούν εξαιρέσεις ή αλλαγές για να περιορίσουν τις επιπτώσεις στις εθνικές τους οικονομίες.

Ανταπόκριση από τις Βρυξέλλες

Νέα προσπάθεια για να ξεπεραστεί το αδιέξοδο γύρω από το 21ο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας καταβάλλουν σήμερα Τετάρτη οι πρέσβεις των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς οι διαπραγματεύσεις έχουν εισέλθει σε μια από τις δυσκολότερες φάσεις τους από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία.



Παρότι η Ουγγαρία, η οποία στο παρελθόν αποτελούσε το βασικό εμπόδιο για την υιοθέτηση νέων κυρώσεων, δεν έχει αυτή τη φορά εγείρει αντιρρήσεις, αρκετές ευρωπαϊκές πρωτεύουσες είχαν ζητήσει εξαιρέσεις ή αλλαγές σε επιμέρους διατάξεις του πακέτου, επιχειρώντας να περιορίσουν τις επιπτώσεις στις εθνικές τους οικονομίες.

Στο επίκεντρο η Ελλάδα

Στο επίκεντρο των σημερινών συζητήσεων, πάντως, βρίσκεται η ελληνική ένσταση σχετικά με τους περιορισμούς στις υπηρεσίες που παρέχονται για τη μεταφορά ρωσικού υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) προς τρίτες χώρες.



H Ελλάδα ως η μεγαλύτερη ναυτιλιακή δύναμη στην ΕΕ εκτιμά ότι η συγκεκριμένη διάταξη, όπως ερμηνεύτηκε μεταγενέστερα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δεν είχε αποτελέσει αντικείμενο πολιτικής συμφωνίας κατά την υιοθέτηση του 19ου πακέτου κυρώσεων και ζητεί μεταβατική εξαίρεση για συμβάσεις, που είχαν συναφθεί πριν από τη ρωσική εισβολή. Εκτιμά παράλληλα ότι το μέτρο θα ευνοήσει τρίτες χώρες, που θα αναλάβουν εκείνες τη μεταφορά του ρωσικού LNG. Από την πλευρά της η Κομισιόν επιμένει ότι δεν εισάγεται νέα ερμηνεία, αλλά αποτυπώνει πάγια αρχή του ευρωπαϊκού καθεστώτος κυρώσεων.

Αιτήματα και από άλλα κράτη μέλη

Πάντως, στη διάρκεια των επίπονων διαπραγματεύσεων τις τελευταίες εβδομάδες και άλλα κράτη μέλη ήγειραν συγκεκριμένα αιτήματα. Η Γαλλία και η Ιταλία ζήτησαν τροποποιήσεις στις διατάξεις για τις θεωρήσεις εισόδου Ρώσων στρατιωτικών, η Γερμανία και η Πορτογαλία πέτυχαν απόσυρση της πρότασης για απαγόρευση εισαγωγών ρωσικού βακαλάου, ενώ η Αυστρία έθεσε το θέμα της Raiffeisen Bank, εξασφαλίζοντας διαβεβαιώσεις ότι η υπόθεση θα εξεταστεί σε επόμενη φάση.



Εκείνο που διαπιστώνεται πλέον στις Βρυξέλλες είναι ότι η διαπραγμάτευση για τις κυρώσεις εναντίον της Μόσχας έχει μετατραπεί σε ευρύτερη άσκηση εξισορρόπησης εθνικών συμφερόντων. Διπλωμάτες, πάντως, από χώρες κυρίως της βόρειας Ευρώπης υποστηρίζουν ότι όλες οι οικονομίες της Ένωσης έχουν επωμιστεί σημαντικό κόστος από τις κυρώσεις και θεωρούν ότι αυτό αποτελεί αναπόφευκτο μέρος της στρατηγικής στήριξης προς την Ουκρανία.



Σε κάθε περίπτωση, η «πίεση» για συμφωνία είναι μεγάλη, καθώς οι «27» έχουν προθεσμία έως σήμερα να καταλήξουν σε συμβιβασμό, επειδή η έγκριση του 21ου πακέτου συνδέεται και με την παράταση του «παγώματος» του ευρωπαϊκού πλαφόν στην τιμή του ρωσικού πετρελαίου, το οποίο χωρίς νέα απόφαση θα αυξηθεί αυτόματα, ενισχύοντας τα έσοδα της Μόσχας.

Πηγή: Deutsche Welle

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.