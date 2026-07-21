Η Ολίβια Γουάιλντ μίλησε ανοιχτά για την ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο κατά την οποία ο χωρισμός της από τον Χάρι Στάιλς εξελισσόταν μπροστά στα φώτα της δημοσιότητας, την ώρα που η ταινία της «Don’t Worry Darling» βρισκόταν στο επίκεντρο αλλεπάλληλων αντιπαραθέσεων.

Η ηθοποιός και σκηνοθέτις χαρακτήρισε τραυματική την εμπειρία της δημόσιας έκθεσης, αναφέροντας ότι αρνητική δημοσιότητα δεν επηρέασε μόνο την ίδια, αλλά επισκίασε και τη συζήτηση γύρω από την ταινία.

Ο χωρισμός που εξελίχθηκε μπροστά στις κάμερες

Η Ολίβια Γουάιλντ και ο Χάρι Στάιλς διατηρούσαν σχέση για σχεδόν δύο χρόνια, από τα τέλη του 2020 μέχρι τον Νοέμβριο του 2022. Λίγο πριν γίνει γνωστός ο χωρισμός τους, το ψυχολογικό θρίλερ «Don’t Worry Darling», στο οποίο πρωταγωνιστούσαν ο Χάρι Στάιλς και η Φλόρενς Πιου, είχε ήδη βρεθεί στο επίκεντρο έντονης φημολογίας.

Παρά την εμπορική πορεία της ταινίας, η κυκλοφορία της επισκιάστηκε από δημοσιεύματα για παρασκηνιακές συγκρούσεις, διαφωνίες μεταξύ των συντελεστών, φερόμενες μισθολογικές ανισότητες και αντιδράσεις γύρω από τη σχέση της σκηνοθέτιδας με τον πρωταγωνιστή της.

«Η δημοσιότητα έβλαψε την ταινία και εμένα»

Μιλώντας στο podcast του Λούις Θερού, η Ολίβια Γουάιλντ αναφέρθηκε στα σκάνδαλα που συνόδευσαν την κυκλοφορία της ταινίας.

Όπως παραδέχτηκε, ο θόρυβος γύρω από την προσωπική της ζωή και τις φημολογούμενες εντάσεις στα γυρίσματα δεν επέτρεψε στους συντελεστές να μιλήσουν για το πραγματικό περιεχόμενο και το μήνυμα του έργου. «Πιστεύω ότι έβλαψε την ταινία, γιατί δεν μπορέσαμε να κάνουμε τις συζητήσεις που θέλαμε για όσα προσπαθούσε να πει», ανέφερε.

Η ίδια τόνισε ότι πολλοί άνθρωποι εργάστηκαν σκληρά για να ολοκληρωθεί η παραγωγή κατά τη δύσκολη περίοδο της πανδημίας. Η ταινία γυρίστηκε με προϋπολογισμό περίπου 30 εκατομμυρίων δολαρίων, ωστόσο, σύμφωνα με την ίδια, έμοιαζε πολύ ακριβότερη χάρη στη δουλειά των συνεργατών της.

Η Ολίβια Γουάιλντ εξομολογήθηκε ότι μέχρι τότε δεν είχε αντιληφθεί πόσο σκληρός και ανεξέλεγκτος μπορεί να γίνει ο δημόσιος σχολιασμός στο διαδίκτυο. Η εμπειρία, όπως είπε, την πλήγωσε προσωπικά, καθώς αισθανόταν απροετοίμαστη για την ένταση των επιθέσεων και τον τρόπο με τον οποίο κάθε πτυχή της επαγγελματικής και προσωπικής της ζωής αναλυόταν δημόσια.

Τέσσερα χρόνια μετά την κυκλοφορία του «Don’t Worry Darling», η Ολίβια Γουάιλντ επέστρεψε με τη νέα της ταινία, «The Invite». Η ίδια παραδέχτηκε ότι αναρωτιόταν κατά πόσο η επιστροφή στις συνεντεύξεις και στις δημόσιες εμφανίσεις θα της προκαλούσε ξανά δυσάρεστα συναισθήματα.

Ωστόσο, η εμπειρία αποδείχθηκε εντελώς διαφορετική. Οι συζητήσεις γύρω από το «The Invite» επικεντρώθηκαν στο έργο της και στα θέματα της ταινίας, κάτι που, όπως εξήγησε, λειτούργησε θεραπευτικά και την έκανε να συνειδητοποιήσει ότι η δημοσιότητα δεν είναι πάντοτε καταστροφική.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.