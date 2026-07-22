Ο Ντάνιελ Σιάντ, ένας 69χρονος Γάλλος ανιχνευτής μοντέλων με στενούς δεσμούς με τον Τζέφρι Έπσταϊν, βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του έξω από το Παρίσι όπως ανακοίνωσαν την Τετάρτη εισαγγελείς.

🔴 Affaire Epstein: Daniel Siad, recruteur de mannequins suspecté d'avoir été un rabatteur pour le financier américain, retrouvé mort à son domicile pic.twitter.com/2a42Ks3egU July 22, 2026

Ο Σιάντ βρισκόταν υπό έρευνα στη Γαλλία, αντιμετωπίζοντας σοβαρές καταγγελίες από πολλές γυναίκες που καταγγέλλουν βιασμό, σεξουαλική επίθεση και εμπορία ανθρώπων. Έως στιγμής δεν υπάρχει καμία εξήγηση για τον θάνατό του.

Ταυτοποιήθηκε σε αποχαρακτηρισμένα έγγραφα του υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ ως «ανιχνευτής» και «στρατολόγος» νεαρών γυναικών και κοριτσιών για το εγκληματικό δίκτυο του Έπσταϊν.

Ο 69χρονος δεν είχε ακόμη ανακριθεί από τους ερευνητές, αλλά είχε αρνηθεί τους ισχυρισμούς, λέγοντας ότι ήθελε να ακουστεί και να δώσει τη δική του εκδοχή των γεγονότων.

«Μια έρευνα για να προσδιοριστεί η αιτία θανάτου ξεκίνησε το βράδυ της Δευτέρας μετά την ανακάλυψη», δήλωσε το γραφείο του εισαγγελέα της Ναντέρ. Θα διεξαχθεί νεκροψία.

Το όνομα του Σιάντ εμφανίστηκε σε περισσότερα από 1.000 έγγραφα που δημοσιεύθηκαν στο πλαίσιο των αποχαρακτηρισμένων αρχείων του

Του άρεσαν οι προσπάθειές του να «ψαρεύει» γυναίκες, έλεγε. «Σε αυτή την ενασχόληση νιώθω σαν ψαράς, άλλοτε πιάνω γρήγορα, άλλοτε καθόλου», έγραφε ο 69χρονος Γάλλος στον Επσταΐν το 2014.

Επέμεινε ωστόσο ότι ο Αμερικανός εγκληματίας είχε «εκμεταλλευτεί την εμπιστοσύνη του».

Οι γαλλικές αρχές το 2020 συνέλαβαν και τον πράκτορα μοντέλων Ζαν Λικ Μπρουνέλ μετά από ισχυρισμούς ότι προσέφερε γυναίκες στον Αμερικανό δισεκατομμυριούχο. Βρέθηκε νεκρός στη φυλακή το 2022.

Πηγή: skai.gr

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