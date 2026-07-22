Ένας 22χρονος ημεδαπός συνελήφθη σε περιοχή του Δήμου Μυλοποτάμου, κατηγορούμενος για καλλιέργεια δενδρυλλίων κάνναβης, ύστερα από επιχείρηση αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνου, με τη συνδρομή του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Μυλοποτάμου.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε έπειτα από αξιοποίηση πληροφοριών και έρευνες σε αγροτική τοποθεσία που χρησιμοποιούσε ο 22χρονος, όπου οι αστυνομικοί εντόπισαν τρία δενδρύλλια κάνναβης, ύψους έως 1,5 μέτρου, τα οποία καλλιεργούνταν επιμελώς και βρίσκονταν στο στάδιο της ανάπτυξης.

Ο νεαρός συνελήφθη τη στιγμή που μετέβη στον χώρο με όχημα και προχωρούσε σε καλλιεργητικές εργασίες στα δενδρύλλια, ενώ το όχημά του κατασχέθηκε ως μέσο διευκόλυνσης της παράνομης δραστηριότητας.

Την προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνου.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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