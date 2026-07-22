Συνελήφθησαν δύο ανήλικοι κατηγορούμενοι για κλοπές οχημάτων στο Ηράκλειο ενώ από τις αστυνομικές αρχές εξιχνιάστηκαν 4 περιπτώσεις και συνελήφθη ακόμα ένας αλλοδαπός για παραμέληση της εποπτείας ανηλίκων.

Η σύλληψη έγινε χθες 21.07.2026 σε περιοχή του Δήμου Φαιστού Ηρακλείου από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Φαιστού όταν από την αστυνομική έρευνα και προανάκριση σχετικά με περιπτώσεις κλοπών οχημάτων σε περιοχές του δήμου, προέκυψε ότι δύο ανήλικοι κατά το χρονικό διάστημα από 12/7 έως 20/7 είχαν αφαιρέσει από χώρους στάθμευσης, δύο Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα, δίκυκλη μοτοσικλέτα και μοτοποδήλατο.

Στο πλαίσιο αναζητήσεων από αστυνομικούς χθες εντοπίστηκαν οι δύο ανήλικοι να επιβαίνουν σε ένα εκ των αφαιρεθέντων οχημάτων και σε δίκυκλη μοτοσικλέτα και αφού ακινητοποιήθηκαν συνελήφθησαν. Τα αφαιρεθέντα οχήματα βρέθηκαν και αποδόθηκαν στου παθόντες ενώ η προανάκριση ενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Φαιστού.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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