Αύξηση, τόσο στις αφίξεις (2,8%) όσο και στις διανυκτερεύσεις (2,2%), σημειώθηκε πέρυσι σε σύγκριση με το 2024 στα καταλύματα ξενοδοχειακού τύπου και κάμπινγκ και συλλογικά καταλύματα σύντομης διαμονής (ενοικιαζόμενα δωμάτια) της χώρας.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, το 2025 σε σχέση με το 2024 παρατηρείται αύξηση στις αφίξεις και στις διανυκτερεύσεις των αλλοδαπών κατά 2,9% και 2,2% αντίστοιχα, καθώς και αύξηση στις αφίξεις και στις διανυκτερεύσεις των ημεδαπών κατά 2,4% και 2,1%, αντίστοιχα.

Η συνολική πληρότητα κλινών στα ξενοδοχειακά καταλύματα (πλην κάμπινγκ και συλλογικών καταλυμάτων σύντομης διαμονής) ανήλθε σε 50,7% έναντι 50,6% το 2024. Το μεγαλύτερο μερίδιο αφίξεων και διανυκτερεύσεων παρατηρείται στα καταλύματα ξενοδοχειακού τύπου (79,1% και 76,1%, αντίστοιχα).

Από τη μηνιαία κατανομή των στοιχείων προκύπτει ότι κατά την περίοδο Ιουλίου-Οκτωβρίου πραγματοποιείται το 56,7% των αφίξεων και το 63,7% των διανυκτερεύσεων στο σύνολο των καταλυμάτων.

Από τα στοιχεία της έρευνας κατά περιφέρεια, η μεγαλύτερη αύξηση κατά απόλυτες τιμές αφίξεων παρατηρείται στις Περιφέρειες της Κεντρικής Μακεδονίας (4,5% στις αφίξεις και 3,3% στις διανυκτερεύσεις), της Πελοποννήσου (6,8% στις αφίξεις και 6,5% στις διανυκτερεύσεις) και των Ιονίων Νήσων (3,8% στις αφίξεις και -0,8% στις διανυκτερεύσεις).

Το μεγαλύτερο μερίδιο κίνησης των καταλυμάτων το 2025 αναλογεί σε αλλοδαπούς και συγκεκριμένα το 73,8% των συνολικών αφίξεων και το 83,8% των συνολικών διανυκτερεύσεων. Το μεγαλύτερο μερίδιο των αφίξεων και διανυκτερεύσεων των αλλοδαπών στο σύνολο των καταλυμάτων αναλογεί σε αλλοδαπούς επισκέπτες με μόνιμη χώρα διαμονής στην Ευρώπη (80,6% των αφίξεων και 89% των διανυκτερεύσεων), με τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να έχουν τη σημαντικότερη συμβολή (53% των αφίξεων και 58,1% των διανυκτερεύσεων).

Τη μεγαλύτερη ποσοστιαία συμμετοχή, με βάση τις αφίξεις από τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρουσιάζουν η Γερμανία (12,7% των αφίξεων και 16% των διανυκτερεύσεων) και η Γαλλία (6,5% των αφίξεων και 5,7% των διανυκτερεύσεων). Από τις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης, τη μεγαλύτερη συμμετοχή παρουσιάζει το Ηνωμένο Βασίλειο (16,4% των αφίξεων και 19,4% των διανυκτερεύσεων).

Από τη σύγκριση των στοιχείων της κίνησης καταλυμάτων κατά χώρα μόνιμης διαμονής των αλλοδαπών, το 2025, σε σύγκριση με το 2024, η μεγαλύτερη αύξηση κατά απόλυτες τιμές αφίξεων για τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρατηρείται από τη Γερμανία (1,8% στις αφίξεις και 0,3% στις διανυκτερεύσεις), από τη Βουλγαρία (8,4% στις αφίξεις και 11,5% στις διανυκτερεύσεις) και τη Σουηδία (4% στις αφίξεις και -1,6% στις διανυκτερεύσεις).

Από τις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης, σε απόλυτες τιμές των αφίξεων, αύξηση παρατηρείται από το Ηνωμένο Βασίλειο (5,7% στις αφίξεις και 5,8% στις διανυκτερεύσεις), τη Σερβία (11,4% στις αφίξεις και 7% στις διανυκτερεύσεις) και την Τουρκία (4,8% στις αφίξεις και 2,4% στις διανυκτερεύσεις).

Όσον αφορά στις υπόλοιπες ηπείρους, κατά απόλυτες τιμές των αφίξεων, σημαντική αύξηση παρατηρείται από την Ασία, ειδικότερα από τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας (9,8% στις αφίξεις και 10% στις διανυκτερεύσεις).

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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