Την τελευταία του πνοή άφησε ο Αλέξης Σταμάτης, σε ηλικία 66 ετών. Ο συγγραφέας έχασε τη μάχη που έδινε με μια σπάνια ασθένεια του αίματος.

Ο Αλέξης Σταμάτης γεννήθηκε στις 19 Ιουλίου του 1960 στην Αθήνα και ήταν γιος του αρχιτέκτονα Κώστα Σταμάτη και της ηθοποιού Μπέτυς Αρβανίτη.

Είχε εκδώσει είκοσι μυθιστορήματα και συνολικά 34 βιβλία.

Σπούδασε Αρχιτεκτονική στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές στην Αρχιτεκτονική και τον Κινηματογράφο στο Λονδίνο.

Είχε ασχοληθεί με το μυθιστόρημα, την ποίηση, το θέατρο και τη συγγραφή σεναρίων και λιμπρέτων. Μεταξύ των γνωστότερων έργων του συγκαταλέγονται τα μυθιστορήματα «Μπαρ Φλωμπέρ», «Βίλα Κομπρέ» και «Αμερικάνικη Φούγκα», το οποίο τιμήθηκε με διεθνές λογοτεχνικό βραβείο στις ΗΠΑ και κυκλοφόρησε στα αγγλικά.

Έργα του έχουν μεταφραστεί και εκδοθεί σε πολλές χώρες, ενώ από το 2017 αρθρογραφούσε τακτικά στην εφημερίδα «Το Βήμα».

Πηγή: skai.gr

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