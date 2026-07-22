Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής έχουν τεθεί οι Αρχές στον Πειραιά, μετά από αναφορά για διαρροή αερίου σε πρατήριο υγρών καυσίμων στη συμβολή των οδών Ομηρίδου Σκυλίτση και Πυθαγόρα.

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και της Ελληνικής Αστυνομίας, οι οποίες προχώρησαν άμεσα στη διακοπή της κυκλοφορίας και στον αποκλεισμό της περιοχής, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια πολιτών και εργαζομένων.

Όπως αναφέρει η πυροσβεστική, το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό στις 11.30 το πρωί.

Πρόκειται για διαρροή υγραερίου από πρατήριο υγρών καυσίμων επί της οδού Ομηρίδου Σκυλίτση στον Πειραιά. Το πρατήριο υγρών καυσίμων είναι κλειστό.



Στον τόπο του συμβάντος έχουν μεταβεί 29 πυροσβέστες με 11 οχήματα από τις Πυροσβεστικές Υπηρεσίες Πειραιά, Μεγάρων και Ελευσίνας, ενώ μεταβαίνει και ειδική ομάδα από την 1η ΕΜΑΚ.

Προληπτική εκκένωση πολυκατοικιών

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, έχει δοθεί εντολή για την προληπτική εκκένωση των πολυκατοικιών που βρίσκονται δίπλα στο πρατήριο, ενώ το πρατήριο καυσίμων παραμένει κλειστό μέχρι να ολοκληρωθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι.

Τα συνεργεία της Πυροσβεστικής πραγματοποιούν μετρήσεις και ελέγχουν τόσο τις εγκαταστάσεις του πρατηρίου όσο και τον περιβάλλοντα χώρο, ώστε να διαπιστωθεί αν πρόκειται πράγματι για διαρροή αερίου ή για άλλη αιτία που προκάλεσε την κινητοποίηση.

Ενημέρωση – Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση των Αρχών, λόγω διαρροής φυσικού αερίου από πρατήριο υγρών καυσίμων στον Πειραιά, τέθηκαν σε ισχύ έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ασφάλεια των πολιτών και τη διευκόλυνση του έργου των σωστικών συνεργείων.

Ειδικότερα, έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων:

στην οδό Ομηρίδου Σκυλίτση, από το ύψος της οδού Γρηγορίου Λαμπράκη και

στην οδό 34ου Συντάγματος Πεζικού, από το ύψος της οδού Διστόμου.

Οι οδηγοί καλούνται να αποφεύγουν την περιοχή και να ακολουθούν τις υποδείξεις της Τροχαίας, επιλέγοντας εναλλακτικές διαδρομές μέχρι την ολοκλήρωση των ελέγχων.

Οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής και της Ελληνικής Αστυνομίας παραμένουν στο σημείο, ενώ συνεχίζονται οι μετρήσεις για τον εντοπισμό της πηγής της διαρροής και την πλήρη αποκατάσταση του προβλήματος.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΤΑΣΥ: Με εντολή της ΕΛΑΣ, μετά από αναφορές για πιθανή διαρροή αερίου σε πρατήριο υγρών καυσίμων στον Πειραιά:

Διακόπτεται προσωρινά η λειτουργία του σταθμού «Πειραιάς» στη Γραμμή 1 (ΗΣΑΠ) του Μετρό και η κυκλοφορία διεξάγεται στο τμήμα Φάληρο – Κηφισιά.

Διακόπτεται προσωρινά η κυκλοφορία στο τμήμα Ακτή Ποσειδώνος Πειραιά – Μοσχάτο της Γραμμής 7 του Τραμ και η κυκλοφορία διεξάγεται στο τμήμα Ασκληπιείο Βούλας – Καλλιθέα.

Στο σημείο πραγματοποιούνται κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από την ΕΛΑΣ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.