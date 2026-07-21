Τσιμεντένιο φράγμα μέσα στην κοίτη του ποταμού Αξιού, λίγο πριν από τις εκβολές του στον Θερμαϊκό Κόλπο, φέρεται να κατασκεύασε αυθαίρετα, τα προηγούμενα χρόνια, 84χρονος, με στόχο τη συγκράτηση του νερού και τη διοχέτευσή του για την άρδευση αγροτικών εκτάσεων της ευρύτερης περιοχής, όπως αποκάλυψε αστυνομική έρευνα.

Κατά την ίδια έρευνα, διαπιστώθηκε επίσης ότι από το 2021 έως και το 2025 πραγματοποιούνταν, κάθε Μάιο, εργασίες εκβάθυνσης της κοίτης και κατασκευής αναχώματος με τη χρήση βαρέων μηχανημάτων, στο σημείο όπου βρίσκονται οι τσιμεντένιες κατασκευές.

Υπό αυτές τις συνθήκες σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του 84χρονου από το Τμήμα Περιβαλλοντικής Προστασίας της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης, για παραβάσεις της νομοθεσίας περί προστασίας του περιβάλλοντος.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., οι συγκεκριμένες παρεμβάσεις προκάλεσαν σημαντικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις στα νερά του Αξιού και του Θερμαϊκού Κόλπου, επηρεάζοντας τους υδρόβιους οργανισμούς, την παραποτάμια και υδρόβια βλάστηση, ενώ διατάραξαν την οικολογική ισορροπία και υποβάθμισαν το οικοσύστημα της περιοχής.

Η σχηματισθείσα δικογραφία θα υποβληθεί στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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