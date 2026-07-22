Οριοθετήθηκε η φωτιά στην Κράνα Μυλοποτάμου στα Ζωνιανά Ρεθύμνου

Οριοθετήθηκε σε μία ώρα η φωτιά που εκδηλώθηκε σήμερα (22 Ιουλίου 2026) σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Κράνα Μυλοποτάμου, στα Ζωνιανά Ρεθύμνου στην Κρήτη.
Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 12:30 και κινητοποίησε άμεσα επίγειες και εναέριες δυνάμεις.
Στο έργο της κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος 35 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ και 11 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 2 ελικόπτερα.
Παράλληλα, συνδρομή στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος παρέχουν υδροφόρες του δήμου Ανωγείων.
Η περιοχή σήμερα έχει υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς (κατηγορία 3).
Στο σημείο μεταβαίνει το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ρεθύμνου προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια της πυρκαγιάς.
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