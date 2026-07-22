Οριοθετήθηκε η φωτιά στην Κράνα Μυλοποτάμου στα Ζωνιανά Ρεθύμνου

Οριοθετήθηκε σε μία ώρα η φωτιά που εκδηλώθηκε σήμερα (22 Ιουλίου 2026) σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Κράνα Μυλοποτάμου, στα Ζωνιανά Ρεθύμνου στην Κρήτη.

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Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 12:30 και κινητοποίησε άμεσα επίγειες και εναέριες δυνάμεις.

Στο έργο της κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος 35 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ και 11 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 2 ελικόπτερα.

Παράλληλα, συνδρομή στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος παρέχουν υδροφόρες του δήμου Ανωγείων.

Η περιοχή σήμερα έχει υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς (κατηγορία 3).

Στο σημείο μεταβαίνει το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ρεθύμνου προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια της πυρκαγιάς.

Πηγή: skai.gr

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