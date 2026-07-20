Αυστραλία: 34χρονη γέννησε πανομοιότυπα τετράδυμα με φυσική σύλληψη

Μια 34χρονη από την Αυστραλία έφερε στον κόσμο τετράδυμα κοριτσάκια, τα οποία μάλιστα συνέλαβε με φυσικό τρόπο, σε μια εξαιρετικά σπάνια περίπτωση εγκυμοσύνης που οι γιατροί χαρακτηρίζουν «μία στα 15 εκατομμύρια».

Η Τζένιταρ Να'αμοάνα γέννησε με καισαρική τομή στις 14 Ιουλίου, στις 28 εβδομάδες και τέσσερις ημέρες κύησης, στο Royal Brisbane and Women's Hospital.

Τα νεογνά είναι μονοζυγωτικά τετράδυμα, δηλαδή προήλθαν από ένα και μόνο γονιμοποιημένο ωάριο που διαχωρίστηκε σε τέσσερα έμβρυα.

Σύμφωνα με το νοσοκομείο, η ίδια και ο σύζυγός της, Τζόρθαμ, είχαν ήδη τέσσερα παιδιά και έμειναν άφωνοι όταν έμαθαν ότι περίμεναν τετράδυμα.

Η μαιευτήρας και ειδικός στην εμβρυομητρική ιατρική, δρ Άλεξα Μπένταλ, η οποία παρακολουθούσε την εγκυμοσύνη από την αρχή, εξήγησε ότι τα πανομοιότυπα τετράδυμα εμφανίζονται περίπου σε μία ανά 15 εκατομμύρια εγκυμοσύνες. Όπως τόνισε, το γεγονός ότι και τα τέσσερα έμβρυα μοιράζονταν τον ίδιο πλακούντα είναι κάτι πρωτοφανές.

Η εγκυμοσύνη θεωρήθηκε εξαιρετικά υψηλού κινδύνου και η μητέρα εισήχθη στο νοσοκομείο από την 25η εβδομάδα, ώστε να παρακολουθείται στενά.

«Λέγαμε ότι αν καταφέρναμε να φτάσουμε στις 28 εβδομάδες, θα ήταν μεγάλη επιτυχία. Το γεγονός ότι γεννήθηκαν τέσσερα υγιή κοριτσάκια στις 28 εβδομάδες και τέσσερις ημέρες είναι πραγματικά απίστευτο», δήλωσε η γιατρός.

Η δρ Μπένταλ ανέφερε ακόμη ότι η μητέρα ξεπέρασε κάθε δυσκολία της εγκυμοσύνης, και αποφεύχθηκαν τόσο για την ίδια όσο και για τα μωρά.

Τα νεογέννητα πήραν τα ονόματα Έμιλι, Χάριετ, Κάθριν και Άλεξα- για να τιμήσει τη γιατρό που παρακολούθησε την εγκυμοσύνη.

Τα τέσσερα βρέφη νοσηλεύονται στη Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών, όπου θα παραμείνουν μέχρι να συμπληρώσουν την αναμενόμενη ηλικία κύησης. Σύμφωνα με τους γιατρούς, η πορεία της υγείας τους είναι μέχρι στιγμής εξαιρετική.

Το ζευγάρι έχει συνολικά πλέον οκτώ παιδιά, ηλικίας από ενός έως δέκα ετών.

Η μητέρα έχει ξεκινήσει διαδικτυακή εκστρατεία οικονομικής ενίσχυσης για την αγορά ενός βαν τουλάχιστον δέκα θέσεων, ώστε να μπορεί να μετακινείται με όλη την οικογένεια και έχει ήδη συγκεντρώσει περισσότερα από 37.000 δολάρια Αυστραλίας.

«Τα τέσσερα πολύτιμα θαύματά μας ήρθαν στον κόσμο με ασφάλεια. Οι καρδιές μας είναι γεμάτες ευγνωμοσύνη, όμως η φροντίδα τεσσάρων νεογέννητων ταυτόχρονα φέρνει προκλήσεις που δεν μπορούσαμε ποτέ να φανταστούμε», σχολιάζει.

Αν και οι φυσικές κυήσεις με τετράδυμα υπολογίζεται ότι συμβαίνουν περίπου μία φορά στις 700.000 γεννήσεις, οι περιπτώσεις πανομοιότυπων τετράδυμων αποτελούν μία από τις πιο σπάνιες μορφές πολύδυμης κύησης που έχουν καταγραφεί.



Πηγή: skai.gr

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