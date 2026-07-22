Σάρον Όσμπορν: Η προτροπή στους θαυμαστές του Όζι – «Να τον θυμάστε παίζοντας τη μουσική δυνατά»

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Η Σάρον Όσμπορν, χήρα του πρωτοπόρου της heavy metal, Όζι Όσμπορν, απευθύνθηκε στους θαυμαστές κατά την πρώτη επέτειο από τον θάνατό του, προτρέποντάς τους να τον θυμούνται παίζοντας μουσική "πολύ δυνατά".

Στην εκπομπή του BBC Radio WM, τόνισε την επιθυμία της να θυμάται ο κόσμος πόσο αστείος, χαρισματικός και αληθινός ήταν ο Όζι Όσμπορν.

Η συνέντευξη δόθηκε σε μια ημέρα αφιερωμένη στη δημόσια θλίψη και τον εορτασμό της μουσικής κληρονομιάς του Όζι Όσμπορν, ένα χρόνο μετά το θάνατό του.

Η Σάρον Όσμπορν, χήρα του πρωτοπόρου της heavy metal, Όζι Όσμπορν στην πρώτη επέτειο από τον θάνατό του απευθύνθηκε στους θαυμαστές του και τους προέτρεψε να τον θυμούνται παίζοντας μουσική «πολύ δυνατά». Η Σάρον Όσμπορν μίλησε στο BBC, ακριβώς ένα χρόνο μετά τον θάνατο του συζύγου της, μέρα με εκδηλώσεις δημόσιας θλίψης και εορτασμού της συμβολής του στη μουσική.

Σε συνέντευξη για τα συναισθήματά της μετά τα γεγονότα του καλοκαιριού του 2025, η Σάρον Όσμπορν δήλωσε στο BBC Radio WM ότι θέλει ο κόσμος «να θυμάται πόσο αστείος και χαρισματικός και αληθινός ήταν ο Όζι».

«Όπως θα έλεγε ο Όζι, "όταν θέλετε να με θυμηθείτε, απλώς ανεβάστε την ένταση της μουσικής πολύ δυνατά, όσο πιο δυνατά μπορείτε, και απλώς κάντε headbanging» τόνισε η Σάρον Όσμπορν, η οποία βρέθηκε στην πόλη καταγωγής του εκλιπόντος συζύγου της, το Μπέρμιγχαμ.

Στην πόλη διοργανώνεται σήμερα 22 Ιουλίου, η «Ημέρα του Όζι» γιορτή για τον αρχηγό των Black Sabbath, ο οποίος γεννήθηκε και μεγάλωσε στην περιοχή Άστον. «Ήταν αυθεντικός» επισήμανε.

«Ποτέ δεν προσπαθούσε να είναι κάτι άλλο από αυτό που ήταν, και σου έλεγε την αλήθεια για τα πάντα» υπογράμμισε η Σάρον Όσμπορν. «Εννοώ ότι μπορούσαμε να έχουμε τους χειρότερους καβγάδες στον κόσμο, αλλά καταλήγαμε να γελάμε επειδή έλεγε κάτι τόσο γελοίο που απλώς ξεκαρδιζόμασταν στα γέλια» ανέφερε.

Ο Όζι Όσμπορν, γνωστός ως "Ο Πρίγκιπας του Σκότους", πέθανε στις 22 Ιουλίου πέρυσι, σε διάστημα λιγότερο από τρεις εβδομάδες μετά την αποχαιρετιστήρια συναυλία των Black Sabbath, Back to the Beginning, στο Villa Park, στο Μπέρμιγχαμ. Ο σταρ, ο οποίος ήταν 76 ετών, αντιμετώπιζε μια σειρά από προβλήματα υγείας και είχε διαγνωστεί με Πάρκινσον το 2019.

Στη συναυλία συγκεντρώθηκε οικονομική βοήθεια για μη κυβερνητικές οργανώσεις, συμπεριλαμβανομένων των Cure Parkinson's, Acorns Children's Hospice και Birmingham Children's Hospital. Ένα χρόνο μετά τον θάνατο του συζύγου της η Σάρον Όζμπορν είπε ότι κοιτά προς το μέλλον ελπίζοντας ότι η «Ημέρα του Όζι» θα συνεχιστεί ως μέρος της κληρονομιάς του σταρ.

«Αυτή είναι η πατρίδα της metal» είπε για το Μπέρμιγχαμ. «Είναι το σπίτι του Όζι, είναι το μέρος όπου γεννήθηκε, αυτό που αγαπούσε και η "Ημέρα του Όζι" δεν θα είχε αντίκτυπο πουθενά αλλού» είπε.

Tο Μπέρμιγχαμ τιμά τον Όζι Όσμπορν με εκδηλώσεις, αφιερώματα και συναυλίες σε ένδειξη αναγνώρισης της σύνδεσής του με την πόλη, στην οποία μεγάλωσε και βοήθησε στην πρωτοπορία της heavy metal. Κάτοικοι και επισκέπτες της πόλης θα μπορούν να εξερευνήσουν τοπόσημα που συνδέονται με τον μουσικό, να απολαύσουν ζωντανές εμφανίσεις, να δουν εκθέσεις αφιερωμένες στην καριέρα του και να μοιραστούν αναμνήσεις από το είδωλο της ροκ.

Το Μουσικό Αρχείο του Μπέρμιγχαμ θα συγκεντρώσει ιστορίες, σκέψεις και προσωπικούς φόρους τιμής σε ένα αναμνηστικό βιβλίο, δημιουργώντας ένα διαρκές αρχείο της πρώτης «Ημέρας του Όζι» και της επίδρασης που είχε ο τραγουδιστής στο Μπέρμιγχαμ και τους μουσικόφιλους σε όλο τον κόσμο.

Πηγή: skai.gr

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