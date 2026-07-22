Της Μαρίνας Ζιώζιου

mzioziou@skai.gr

Η ιστορία του ελληνικού τραγουδιού δεν μπορεί να ειπωθεί χωρίς τη Μαίρη Λίντα. Το «φευγιό» της πονάει. Αυτή η γυναίκα είχε μέσα της τη χαρά της γιορτής, τον καημό του χωρισμού, τη λαχτάρα του έρωτα, αλλά κι εκείνη τη γλυκιά μελαγχολία που κάνει ένα τραγούδι να διαπερνά το μυαλό και την ψυχή μας. Η μεγάλη κυρία του λαϊκού τραγουδιού άφησε την τελευταία της πνοή τα ξημερώματα της Τετάρτης 22 Ιουλίου 2026, σε ηλικία 91 ετών. Τα τελευταία χρόνια ζούσε στο Γηροκομείο Αθηνών, το οποίο είχε επιλέξει ως το ασφαλές και ήσυχο καταφύγιό της έπειτα από μια σοβαρή πτώση στο σπίτι της.

Η ζωή αυτής της σπουδαίας κυρίας ήταν πολύ μεγαλύτερη από το τέλος της. Ήταν μια διαδρομή από τον Πύργο Ηλείας στον Κολωνό, από τα παιδικά «ταλέντα» του Ορέστη Λάσκου στα μεγάλα πάλκα, από τη φτώχεια και τη σκληρή δουλειά στη δόξα, στον κινηματογράφο και στις εμφανίσεις που έγραψαν ιστορία.

Ήταν, πάνω από όλα, η ιστορία ενός μικρού κοριτσιού που βγήκε στη σκηνή πριν προλάβει να ζήσει την παιδική του ηλικία και κατέληξε να γίνει μία από τις πιο αναγνωρίσιμες φωνές της Ελλάδας.

Από τον Πύργο στον Κολωνό

Η Μαρία Δημητροπούλου γεννήθηκε στις 9 Νοεμβρίου 1935 στον Πύργο Ηλείας. Ήταν το μικρότερο παιδί μιας πολυμελούς οικογένειας, που αργότερα εγκαταστάθηκε στον Κολωνό. Η Αθήνα στην οποία μεγάλωσε δεν είχε ακόμη αφήσει πίσω της τις πληγές του πολέμου. Οι γειτονιές ήταν φτωχές και η μουσική αποτελούσε για πολλούς ανθρώπους μια μικρή καθημερινή απόδραση.

Η ίδια είχε αφηγηθεί ότι ανέβηκε για πρώτη φορά στο πάλκο μόλις επτά ετών. Είχε ακούσει για τους διαγωνισμούς ταλέντων που διοργάνωνε ο Ορέστης Λάσκος στο θέατρο Αλκαζάρ και παρακάλεσε την οικογένειά της να την πάει. Μπροστά στο κοινό, κρατώντας με τα δύο χέρια ένα μικρόφωνο που έμοιαζε τεράστιο για το παιδικό της σώμα, τραγούδησε και κέρδισε αμέσως το χειροκρότημα.

Ο Ορέστης Λάσκος ήταν εκείνος που μετέτρεψε το Δημητροπούλου σε «Λίντα». Από την επόμενη κιόλας ημέρα το παιδί που είχε πάει στο Αλκαζάρ για να δοκιμάσει την τύχη του άρχισε να εργάζεται επαγγελματικά. Το πρωί πήγαινε σχολείο και το βράδυ τραγουδούσε. Σύντομα, όμως, τα ξενύχτια και οι υποχρεώσεις δεν της επέτρεψαν να ολοκληρώσει τη φοίτησή της.

Πέρασε από βαριετέ, αναψυκτήρια και μικρά νυχτερινά κέντρα. Τραγούδησε στο «Μισούρι», στο «Κυψελάκι» και στα «Πεύκα», μαθαίνοντας τη σκηνή όχι μέσα από θεωρητικά μαθήματα, αλλά από τη δύσκολη καθημερινότητα του πάλκου. Κανένα ωδείο δεν διαμόρφωσε τη φωνή της. Ήταν ένα φυσικό χάρισμα που δοκιμάστηκε νύχτα τη νύχτα, δίπλα στους μουσικούς και στους ανθρώπους των λαϊκών μαγαζιών.

Η μοιραία συνάντηση με τον Μανώλη Χιώτη

Η γνωριμία της με τον Μανώλη Χιώτη καθόρισε τόσο την καλλιτεχνική όσο και την προσωπική της ζωή. Ήταν περίπου 11 ετών όταν τον αντίκρισε για πρώτη φορά σε πρόβα ορχήστρας. Εκείνος ήταν ήδη ένας χαρισματικός μουσικός, ένας άνδρας με επιβλητική παρουσία και πρωτοποριακές ιδέες για το λαϊκό τραγούδι. Εκείνη ήταν ακόμη ένα παιδί, αλλά είχε ήδη καταλάβει ότι η μουσική θα γινόταν ολόκληρη η ζωή της.

Τον ερωτεύτηκε, όπως έλεγε, με την πρώτη ματιά. Αρχικά, άρχισε να τραγουδά τις συνθέσεις του. Με τον καιρό, η μουσική τους συνάντηση εξελίχθηκε σε έναν μεγάλο έρωτα.

Ο Χιώτης δεν αντιμετώπισε ποτέ τη Λίντα ως μια απλή τραγουδίστρια που στεκόταν δίπλα στο μπουζούκι του. Είδε στη φωνή της τη δυνατότητα να υπηρετήσει τον καινούργιο ήχο που οραματιζόταν: ένα λαϊκό τραγούδι ανοιχτό σε δυτικές και λατινοαμερικανικές επιρροές, με μάμπο, σάλσα, τζαζ στοιχεία και μια διαφορετική σκηνική ενέργεια. Οι δύο τους έγιναν ένα από τα πλέον εμβληματικά μουσικά ζευγάρια της εποχής. Μαζί έκαναν το λαϊκό τραγούδι να ακουστεί διαφορετικό, χωρίς να του αφαιρέσουν ούτε ίχνος από την αλήθεια του.

Αυτό που σήμερα μοιάζει αυτονόητο, τότε ήταν μια μικρή επανάσταση. Η εικόνα της δίπλα στον Χιώτη, να τραγουδά και να χορεύει στους ρυθμούς του μάμπο, έμεινε ως ένα από τα χαρακτηριστικότερα στιγμιότυπα της μεταπολεμικής Ελλάδας. Είχε σπάνια ευκολία στην εκμάθηση των τραγουδιών, μουσικό ένστικτο και φωνή που μπορούσε να περάσει από το λαϊκό στο ελαφρό τραγούδι χωρίς να χάνει την ταυτότητά της. Η ίδια υπολόγιζε ότι στη μακρά καριέρα της είχε ερμηνεύσει περισσότερα από 1.200 τραγούδια.

Παντρεύτηκαν το 1958, με κουμπάρα τη Ρένα Βλαχοπούλου, και χώρισαν το 1967. Ο γάμος τους μπορεί να τελείωσε, αλλά η ιστορία τους δεν έπαψε ποτέ να ακολουθεί τη Μαίρη Λίντα. «Ο Χιώτης είναι ο άνθρωπος της ζωής μου», είχε δηλώσει πολλά χρόνια αργότερα, αναγνωρίζοντας ότι ο χωρισμός τους παρέμενε μία από τις βαθύτερες πληγές της.

Τα τραγούδια που άφησαν εποχή

«Περασμένες μου αγάπες», «Ηλιοβασιλέματα», «Το τελευταίο ποτηράκι», «Εσύ είσαι η αιτία που υποφέρω», «Λαός και Κολωνάκι», «Μυρτιά», «Ροδόσταμο», «Μαργαρίτα Μαργαρώ». Οι ερμηνείες της πέρασαν από τα παλιά ραδιόφωνα στα πικάπ, από τα κινηματογραφικά πανιά στις οικογενειακές γιορτές και από τις νυχτερινές πίστες στη σύγχρονη ψηφιακή εποχή.

Το 1961 ερμήνευσε την «Απαγωγή» του Μίκη Θεοδωράκη στο 3ο Φεστιβάλ Ελαφρού Τραγουδιού του Εθνικού Ιδρύματος Ραδιοφωνίας, που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, πριν ο θεσμός μεταφερθεί στη Θεσσαλονίκη. Το τραγούδι απέσπασε το πρώτο βραβείο, προσθέτοντας μία ακόμη σημαντική διάκριση στη διαδρομή της.

Η Λίντα συνεργάστηκε με κορυφαίους δημιουργούς και μουσικούς του ελληνικού τραγουδιού. Τραγούδησε τον Μίκη Θεοδωράκη, τον Μάνο Χατζιδάκι, τον Βασίλη Τσιτσάνη, τον Γιάννη Σπανό, τον Απόστολο Καλδάρα και πολλούς ακόμη. Η φωνή της είχε τη δυνατότητα να ακούγεται λαϊκή και ταυτόχρονα εκλεπτυσμένη, αυθόρμητη αλλά ποτέ πρόχειρη.

Με τον Χιώτη ταξίδεψε και στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου οι εμφανίσεις τους γνώρισαν μεγάλη επιτυχία στην ελληνική ομογένεια. Η ίδια είχε διηγηθεί ότι κλήθηκαν στην Ουάσιγκτον για να παίξουν σε εκδήλωση προς τιμήν του τότε προέδρου των ΗΠΑ, Λίντον Τζόνσον. Η καριέρα τους είχε πλέον ξεπεράσει τα ελληνικά σύνορα.

Από το πάλκο στη μεγάλη οθόνη

Η λάμψη του ντουέτου πέρασε φυσικά και στη μεγάλη οθόνη. Η Μαίρη Λίντα και ο Μανώλης Χιώτης εμφανίστηκαν σε πολλές ταινίες, μεταφέροντας στο πανί την ατμόσφαιρα των λαϊκών κέντρων και αφήνοντας κινηματογραφημένες ορισμένες από τις πιο χαρακτηριστικές ερμηνείες τους.

Στη Φίνος Φιλμ εμφανίστηκαν μαζί σε τέσσερις παραγωγές: «Ο Ατσίδας», «Ο Δήμος από τα Τρίκαλα», «Ο φίλος μου ο Λευτεράκης» και «Η βίλα των οργίων». Παράλληλα, οι μουσικές εμφανίσεις τους σε ταινίες όπως «Φτωχαδάκια και λεφτάδες», «Μην είδατε τον Παναή» και «Σχολή για σωφερίνες» βοήθησαν τα τραγούδια τους να φτάσουν σε ακόμη μεγαλύτερο κοινό.

Η άγρια δολοφονία της μητέρας της

Πίσω από τη λάμψη υπήρχαν γεγονότα που άφησαν βαθιές πληγές. Ένα από τα πιο τραυματικά ήταν η δολοφονία της μητέρας της, Βασιλικής Δημητροπούλου, τον Νοέμβριο του 1970 στο σπίτι της στο Μπουρνάζι. Αρχικά, οι αρχές θεώρησαν ότι η γυναίκα είχε χάσει τη ζωή της από φωτιά που προκλήθηκε κατά λάθος. Η λεπτομερέστερη έρευνα, όμως, ανέτρεψε το αρχικό σενάριο. Τα ίχνη αίματος, το άδειο μπουκάλι οινοπνεύματος και τα υπόλοιπα ευρήματα οδήγησαν στο συμπέρασμα ότι είχε δεχτεί επίθεση από διαρρήκτες, οι οποίοι επιχείρησαν να καλύψουν το έγκλημα βάζοντας φωτιά.

Ένα κλεμμένο κομπολόι αποτέλεσε τελικά κρίσιμο στοιχείο για την εξιχνίαση της υπόθεσης. Βρέθηκε στην κατοχή ενός από τους υπόπτους, όταν εκείνος προσπάθησε να το ξεφορτωθεί κατά τη διάρκεια της εξέτασής του από την Ασφάλεια. Για τη Μαίρη Λίντα, η απώλεια αυτή ήρθε σε μια περίοδο κατά την οποία θρηνούσε ήδη τον Μανώλη Χιώτη, που είχε φύγει από τη ζωή λίγους μήνες νωρίτερα. Μέσα στην ίδια χρονιά έχασε δύο από τους ανθρώπους που είχαν καθορίσει περισσότερο από οποιονδήποτε άλλον τη ζωή της.

Η κακοποίηση και η δύναμη να φύγει

Η προσωπική της ζωή δεν περιορίστηκε στον μεγάλο έρωτα με τον Χιώτη. Παντρεύτηκε άλλες δύο φορές και από τον δεύτερο γάμο της, με τον Αλέξανδρο Θεοχάρη, απέκτησε τη μοναχοκόρη της, Εύα. Χρόνια αργότερα μίλησε δημόσια για τη σωματική και ψυχολογική βία που είχε υποστεί από τον δεύτερο σύζυγό της. Σε μια εποχή κατά την οποία η ενδοοικογενειακή κακοποίηση συνήθως κρυβόταν πίσω από κλειστές πόρτες, η ίδια περιέγραψε την απόφασή της να εγκαταλείψει τον γάμο, προκειμένου να προστατεύσει τον εαυτό της και το παιδί της. «Έφυγα και μεγάλωσα το παιδί μου με αξιοπρέπεια», είχε πει.

Τα τελευταία χρόνια της ζωής της ήταν διαφορετικά από τις εποχές των γεμάτων κέντρων, των περιοδειών και των κινηματογραφικών συνεργείων. Έπειτα από μια σοβαρή πτώση στο σπίτι της, αποφάσισε η ίδια να εγκατασταθεί στο Γηροκομείο Αθηνών. Είχε αποκαλύψει ότι κανείς δεν την πίεσε να πάει εκεί και ότι η επιλογή της συνδεόταν με την ανάγκη να αισθάνεται ασφάλεια. Σε μία από τις πιο ανθρώπινες εξομολογήσεις της είχε πει: «Η ζωή έχει λουλούδια και αγκάθια». Και η δική της είχε πολλά και από τα δύο...

Η Λίνα Μενδώνη για τη Μαίρη Λίντα

«Με ιδιαίτερη θλίψη πληροφορήθηκα την απώλεια της Μαίρης Λίντα. Σίγησε μία από τις, διαχρονικά, εκφραστικότερες φωνές του ελληνικού τραγουδιού. Στη μακρόχρονη πορεία της, η Μαίρη Λίντα, από πολύ νωρίς, επιβλήθηκε ως κορυφαία ερμηνεύτρια, χάρη στο μεγάλο ταλέντο της, το οποίο ποτέ δεν σπατάλησε.

Από τα πρώτα της βήματα και τη συνεργασία της με τον σπουδαίο Μανώλη Χιώτη, η πηγαία και χαρακτηριστική της φωνή συνδιαμόρφωσε ορισμένα από τα ωραιότερα λαϊκά μας τραγούδια. Ευτύχησε να ερμηνεύσει δημιουργίες των πιο καταξιωμένων συνθετών, συμβάλλοντας καίρια στην καθιέρωσή τους, ως σημείων αναφοράς του ελληνικού τραγουδιού.

Η ερμηνευτική της ευχέρεια πιστοποιούσε το μεγάλο ταλέντο της και την ανέδειξε σε μία από τις μεγαλύτερες ερμηνεύτριες του ελληνικού τραγουδιού, καταδεικνύοντας ότι δεν υπάρχουν στεγανά και τεχνητοί διαχωρισμοί στο ποιοτικό τραγούδι, καθώς η ποιότητα με τη μαζικότητα δεν είναι ασυμβίβαστες. Το πέρασμά της από την ελληνική μουσική αφήνει αποτύπωμα διαρκές και ζωογόνο, όπως δείχνει η αντοχή των ερμηνειών της και η απήχησή τους, ακόμη και σήμερα, σε πολύ μεγάλα κοινά. Στην οικογένειά της και στους πολλούς φίλους της τα ειλικρινέστατα συλλυπητήρια μου».

Το συγκινητικό αντίο της Finos Film

Με ένα λιτό και βαθιά συγκινητικό μήνυμα αποχαιρέτησε η Finos Film τη Μαίρη Λίντα, θυμίζοντας τη σπουδαία παρουσία της στον ελληνικό κινηματογράφο. Μαζί με τον Μανώλη Χιώτη «έντυσαν» μουσικά δεκάδες αγαπημένες στιγμές της μεγάλης οθόνης. Στην ανάρτηση ξεχώριζε και μία φράση της ίδιας, που μοιάζει να συνοψίζει ολόκληρη τη ζωή της: «Η ζωή έχει λουλούδια και αγκάθια. Δεν υπάρχει κάτι που δεν έκανα, δεν μου έλειψε τίποτα και τα έχω χαρεί όλα».

Καλό ταξίδι στην αξεπέραστη Μαίρη Λίντα, που έφυγε σήμερα από τη ζωή. Μια σπουδαία ερμηνεύτρια, με ξεχωριστό ταμπεραμέντο και μια φωνή που σημάδεψε το ελληνικό τραγούδι.



Μαζί με τον πρώτο της σύζυγο, τον θρυλικό Μανώλη Χιώτη, χάρισαν τη μουσική και τη φωνή τους σε δεκάδες… pic.twitter.com/PwP0YpXtCl — Finos Film (@FinosFilm) July 22, 2026

Πηγή: skai.gr

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