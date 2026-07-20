Θεσσαλονίκη: Νεκρή 71χρονη που παρασύρθηκε από τουριστικό λεωφορείο

Τραγική κατάληξη ένα σοβαρό τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε σήμερα στη Θεσσαλονίκη καθώς η πεζή γυναίκα που παρασύρθηκε από λεωφορείο υπέκυψε τελικά στα βαρύτατα τραύματά της.

Το δυστύχημα σημειώθηκε στη συμβολή των οδών Κωνσταντίνου Καραμανλή με Περδίκα. Κάτω από συνθήκες που παραμένουν ακόμα αδιευκρίνιστες, ένα τουριστικό λεωφορείο, το οποίο οδηγούσε ένας 61χρονος άνδρας, παρέσυρε μια 71χρονη γυναίκα η οποία επιχειρούσε να διασχίσει τον δρόμο.

Η κινητοποίηση των δυνάμεων του ΕΚΑΒ ήταν άμεση και στο σημείο έσπευσαν συνολικά τρεις Διασώστες με ένα συμβατικό ασθενοφόρο και μία μοτοσυκλέτα ταχείας επέμβασης. Αντικρίζοντας την πολυτραυματία, η προνοσοκομειακή ομάδα ξεκίνησε αμέσως τις προβλεπόμενες ενέργειες, εφαρμόζοντας με ακρίβεια τα Διεθνή πρωτόκολλα διαχείρισης τραύματος.

Στο σημείο του ατυχήματος πραγματοποιήθηκε υγειονομικός απεγκλωβισμός, εξειδικευμένη αναζωογόνηση για τη σταθεροποίηση των ζωτικών της λειτουργιών, καθώς και πλήρης ακινητοποίησή της, ώστε να μεταφερθεί με τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια.

Κατέληξε στο νοσοκομείο

Η άτυχη 71χρονη διακομίσθηκε εσπευσμένα στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο. Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των διασωστών αλλά και του ιατρικού προσωπικού που την υποδέχθηκε, τα τραύματά της αποδείχθηκαν θανάσιμα και απλώς διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η θανατηφόρα παράσυρση διερευνώνται πλέον από τις αρμόδιες ανακριτικές αρχές της Τροχαίας.

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