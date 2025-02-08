Μια νέα καταγγελία κακοποίησης ανηλίκου και ενδοοικογενειακής βίας με θύμα ένα 13χρονο ομοφυλόφιλο αγόρι είδε το φως της δημοσιότητας στη Θεσσαλονίκη.

Μία Ρομά μητέρα κατηγορείται ότι χτυπούσε τακτικά το παιδί της και μάλιστα τράβηξε μαχαίρι εναντίον του, εξαιτίας του σεξουαλικού του προσανατολισμού.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του thestival.gr ο ανήλικος Ρομά από την περιοχή του Δενδροποτάμου, βίωνε την σωματική κακοποίηση τα τελευταία χρόνια

Ο ανήλικος πήγε χθες το μεσημέρι στην Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων και κατήγγειλε την μητέρα του, ότι τον απείλησε με μαχαίρι και αφού του άσκησε σωματική βία σε κεφάλι και κορμό, του απευθύνθηκε με υποτιμητικές φράσεις σχετικά με τον σεξουαλικό του προσανατολισμό.

Δεν του επέτρεπε να πάει στο σχολείο

Σύμφωνα με την καταγγελία, ο παθών υφίσταται βίαιη συμπεριφορά τα τελευταία χρόνια, ενώ του στερείται το δικαίωμα της εκπαίδευσης αφού δεν του επιτρέπεται να πηγαίνει στο σχολείο.

Ο παθόντας εξετάστηκε από Ιατροδικαστή και με εντολή της Εισαγγελίας Ανηλίκων Θεσσαλονίκης παραδόθηκε στην αδελφή του.



Πηγή: skai.gr

