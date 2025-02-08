Συνελήφθη μεθυσμένος οδηγός ταξί για επικίνδυνη οδήγηση και χωρίς ισχύουσα άδεια οδήγησης

Στο πλαίσιο στοχευμένων δράσεων και τροχονομικών ελέγχων για τον εντοπισμό παραβατικών συμπεριφορών επαγγελματιών οδηγών, απογευματινές ώρες της 6-2-2025 συνελήφθη από αστυνομικούς του Τμήματος Τροχαίας Αττικής Οδού της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής 49χρονος οδηγός ταξί, κατηγορούμενος για στέρηση ισχύουσας άδειας οδήγησης και επικίνδυνη οδήγηση.

Ειδικότερα, ο 49χρονος οδηγός του ταξί κατελήφθη να οδηγεί επί της Αττικής Οδού στο ύψος του Κορωπίου πραγματοποιώντας συνεχείς επικίνδυνους ελιγμούς και μη τηρώντας την προβλεπόμενη απόσταση ασφαλείας από τους λοιπούς χρήστες της οδού.

Ανωτέρω αστυνομικοί ακινητοποίησαν το όχημα και διαπίστωσαν ότι ο οδηγός στερούνταν ισχύουσας άδειας ικανότητας οδήγησης καθώς του έχει αφαιρεθεί λίγες μέρες πριν για παράβαση υπερβολικής ταχύτητας.

Επιπρόσθετα διαπιστώθηκε ότι ο οδηγός βρίσκονταν υπό την επήρεια αλκοόλ και του βεβαιώθηκαν οι τροχονομικές παραβάσεις για οδήγηση υπό την επίδραση οινοπνεύματος.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Πηγή: skai.gr

