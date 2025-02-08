Καταγγελία 40χρονης για βιασμό από τον 52χρονο φίλο της

Την καταγγελία 40χρονης για βιασμό από άτομο του φιλικού περιβάλλοντός της ερευνούν αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων στη Χαλκηδόνα Θεσσαλονίκης.

Ειδικότερα, χθες το μεσημέρι, Παρασκευή 7 Φεβρουαρίου, η 40χρονη αλλοδαπή μετέβη στο Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής και κατήγγειλε 52χρονο φίλο της για βιασμό το προηγούμενο βράδυ, όταν εκείνος μετέβη στο σπίτι της.

Από τους αστυνομικούς έγιναν όλες οι απαραίτητες ενέργειες και διενεργείται έρευνα για τη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.