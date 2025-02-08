Συνελήφθησαν δύο νεαροί για ληστείες κατ’ εξακολούθηση στην περιοχή της Νίκαιας

Συνελήφθησαν, βραδινές ώρες της 6-2-2025 στην περιοχή της Νίκαιας από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη σε συνεργασία με την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πειραιά της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής, -2- νεαροί, 20χρονος αλλοδαπός και 14χρονος ημεδαπός, κατηγορούμενοι για ληστείες κατ’ επάγγελμα και κατ’εξακολούθηση.

Ειδικότερα, οι δύο νεαροί ταυτοποιήθηκαν ως δράστες τριών περιπτώσεων ληστειών στην περιοχή της Νίκαιας.

Συγκεκριμένα, απογευματινές ώρες της 5-2-2025, οι δύο κατηγορούμενοι προσέγγισαν ανήλικο και με την απειλή σωματικής βίας επιχείρησαν να του αφαιρέσουν προσωπικά αντικείμενα χωρίς να τα καταφέρουν ενώ λίγο μετά αφαίρεσαν από έτερο ανήλικο, με την απειλή μαχαιριού, κινητό τηλέφωνο.

Επιπρόσθετα στο πλαίσιο έρευνας των ανωτέρω Υπηρεσιών, ταυτοποιήθηκαν και ως δράστες έτερης ληστείας σε βάρος ανηλίκου ενώ στην κατοχή του 20χρονου βρέθηκε και κατασχέθηκε ρουχισμός που χρησιμοποίησαν κατά τη διάπραξη των ανωτέρω αξιόποινων πράξεων.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.