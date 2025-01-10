Συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις οι διανομείς της e-food, έχοντας προκηρύξει 24ωρη απεργία.

Οι εργαζόμενοι σήμερα, Παρασκευή, έκαναν μοτοπορεία στο κτίριο της Πατησίων όπου στεγάζεται το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας.

«Σήμερα έχουμε 24ωρη απεργία, με αίτημα, πρώτα απ' όλα, την υπογραφή Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, γιατί δεν υπάρχει και ενώ είχαμε καταθέσει πρόταση στο πλαίσιο διαβούλευσης, με ευθύνη της εταιρείας οι συνομιλίες διεκόπησαν» ανέφερε ο Μιχάλης Ρέντζιος, Γραμματέας του Σωματείου Εργαζομένων στην e-food, σύμφωνα με το Orange Press.

Επιπλέον, οι εργαζόμενοι, όπως σημειώνει ο κ. Ρέντζιος, ενημέρωσαν το ΣΕΠΕ για καταγγελία εργαζόμενης για παρενόχληση και απειλή από την εταιρεία καθώς και για το ζήτημα που έχει προκύψει με την κατάρτιση των προγραμμάτων των διανομέων.

«Σήμερα εκδικητικά, απειλητικά και εκβιαστικά, για να μας εξωθήσει σε παραίτηση, η εταιρεία αλλάζει μονομερώς (τον τρόπο κατάρτισης προγραμμάτων). Μας οδηγεί σε παραίτηση καθώς κάποιοι συνάδελφοι 4ωροι ή 6ωροι κάνουν και άλλη δουλειά, γιατί διαφορετικά δεν μπορούν να ζήσουν. Και όταν η εταιρεία τους βάζει μια απόγευμα, μια βράδυ, είναι αδύνατον να κάνουν μια δεύτερη δουλειά» προσθέτει.

Εν τέλει, σύμφωνα με το Σωματείο, η εταιρεία υποχώρησε και δέχθηκε να παραμείνει το σύστημα όπου οι εργαζόμενοι ρυθμίζουν το πρόγραμμά τους.

Θα ακολουθήσει συνάντηση μεταξύ των στελεχών της εταιρείας και του Σωματείου στις 17 Ιανουαρίου, οπότε και θα υπογραφεί το νέο πλαίσιο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.