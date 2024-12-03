Θύμα ξυλοδαρμού από ομάδα τεσσάρων ατόμων έπεσε το μεσημέρι ένας 24χρονος Αφγανός, υπάλληλος σε πρατήριο υγρών καυσίμων, στη Νεάπολη Θεσσαλονίκης. Ως κίνητρο της επίθεσης οι διωκτικές Αρχές εξετάζουν το οπαδικό, καθώς οι δράστες φαίνεται να απαίτησαν από το θύμα να βγάλει τη φανέλα που φορούσε με διακριτικά αθλητικής ομάδας της Θεσσαλονίκης.

Ο 24χρονος επιχείρησε να αμυνθεί αρπάζοντας έναν σιδερολοστό, αλλά οι άγνωστοι δράστες με γροθιές και κράνη τον ξυλοκόπησαν. Τράπηκαν τελικά σε φυγή με δύο μοτοσικλέτες. Ο 24χρονος αλλοδαπός διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η ζωή του δεν διατρέχει κίνδυνο. Ήδη η Αστυνομία ξεκίνησε έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

