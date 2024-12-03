Hellenic Train: Ανακοίνωση για την αδυναμία ολοκλήρωσης του δρομολογίου IC53

Για το κώλυμα που προέκυψε σήμερα, Τρίτη 3 Δεκεμβρίου, κατά την εκτέλεση του δρομολογίου IC53, το οποίο πραγματοποιείται με λεωφορείο από τη Θεσσαλονίκη έως τη Λάρισα, εξέδωσε ανακοίνωση η Hellenic Train.

Οπως περιγράφει η ανακοίνωση, σε σημείο κοντά στον σιδηροδρομικό σταθμό της πόλης, ένα από τα λεωφορεία, που εκτελούσαν το δρομολόγιο δεν μπόρεσε να προσεγγίσει τον σταθμό λόγω της παρουσίας υπαίθριας αγοράς.

Οι επιβάτες αποβιβάστηκαν και κατευθύνθηκαν πεζή προς τον σταθμό, προκειμένου να συνεχίσουν απρόσκοπτα το ταξίδι τους με την αμαξοστοιχία Intercity.

Η Hellenic Train, δηλώνει πως αναγνωρίζει την αναστάτωση που προκλήθηκε και ενημερώνει ότι οι επιβάτες του συγκεκριμένου δρομολογίου δικαιούνται αποζημίωση ύψους 50% της αξίας του εισιτηρίου τους, ενώ τους προσφέρθηκαν τα διαθέσιμα εντός της αμαξοστοιχίας, σνακ και χυμοί.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της εταιρείας ή να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών.

Πηγή: skai.gr

