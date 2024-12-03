Γεραπετρίτης: Το ΝΑΤΟ να σταθεί απέναντι σε κάθε μορφής αναθεωρητισμό

«Το ΝΑΤΟ θα πρέπει να σταθεί απέναντι σε κάθε μορφής αναθεωρητισμό, όπως τώρα συμβαίνει με τη ρωσική επίθεση στην Ουκρανία», δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, προσερχόμενος στο Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών του ΝΑΤΟ σήμερα στις Βρυξέλλες.

«Προσερχόμαστε σήμερα στη Διάσκεψη Υπουργών Εξωτερικών του ΝΑΤΟ, σε μια εξαιρετικά δύσκολη συγκυρία με προϊούσες καταστάσεις κρίσεως.

Θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε με το μονάρχη της Ιορδανίας, σχετικά με τις διμερείς σχέσεις του ΝΑΤΟ και της Ιορδανίας, αλλά και να ακούσουμε την κατάσταση όπως διαμορφώνεται στη Μέση Ανατολή και πλέον στη Συρία, όπου υπάρχει μεγάλη ανησυχία για την κατάσταση με την οποία αυτή τη στιγμή αναπτύσσεται.

Η ελληνική πρεσβεία στη Δαμασκό βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία με όλη την ελληνική ομογένεια, έτσι ώστε να παράσχει την όποια συνδρομή απαιτηθεί.

Είχα την ευκαιρία πριν από λίγες ημέρες να συζητήσω με το Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, να ανταλλάξουμε απόψεις, ότι το ΝΑΤΟ θα πρέπει να σταθεί απέναντι σε κάθε μορφής αναθεωρητισμό, όπως τώρα συμβαίνει με τη ρωσική επίθεση στην Ουκρανία.

Η Ελλάδα στηρίζει την εδαφική ακεραιότητα και την κυριαρχία της Ουκρανίας.

Θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε ενόψει και της Συνόδου Κορυφής στη Χάγη, τον επόμενο χρόνο, τους τρόπους με τους οποίους θα ενδυναμωθεί η Ατλαντική Συμμαχία.

Θα πρέπει να υπάρξουν ισχυροί δεσμοί, να ενισχύσουν το κράτος δικαίου, τη δημοκρατία, την ακεραιότητα όλων των κρατών.

Η Ελλάδα η οποία ήταν πάντοτε επισπεύδουσα δύναμη στο να τεθεί η έμφαση στη Νότια Γειτονία, στις κρίσεις που αυτή τη στιγμή μαστίζουν τη Μέση Ανατολή, τη Βόρεια Αφρική, την Υποσαχάρεια Αφρική, θα συνεχίσει να έχει έναν παραγωγικό ρόλο, έτσι ώστε να επιλυθούν τα μεγάλα ζητήματα που μας ταλανίζουν.

Από τη νέα θέση, από 1η Ιανουαρίου, η Ελλάδα, ως μη μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, θα συμβάλει κατά τρόπο ώστε να φέρνει πάντοτε στην επιφάνεια τα ζητήματα εκείνα τα οποία δημιουργούν εντάσεις και κρίσεις, πιστή πάντοτε στο διεθνές δίκαιο, στην ειρηνική επίλυση των διαφορών, γεφυρώνοντας το Βορά με το Νότο και την Ανατολή με τη Δύση», είπε χαρακτηριστικά.

Πηγή: skai.gr

