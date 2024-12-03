Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν την Πέμπτη (5/12) και την Παρασκευή (6/12) στις λεωφόρους Καλλιρρόης και Ποσειδώνος λόγω εκτέλεσης εργασιών συντήρησης και ελέγχου δομικής ακεραιότητας γεφυρών.

Ειδικότερα κατά τις ώρες 00.01 έως 06.00 θα πραγματοποιηθεί προσωρινή και τμηματική διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων, στη δεξιά, μεσαία και αριστερή λωρίδα της Λ. Καλλιρρόης, εναλλάξ ανά λωρίδα και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, ήτοι στο ρεύμα κυκλοφορίας από την οδό Ελ. Βενιζέλου (Καλλιθέα) προς την οδό Στρογγόνωφ (Αθήνα) και στο ρεύμα κυκλοφορίας από την οδό Στρογγόνωφ (Αθήνα) προς την οδό Ελ. Βενιζέλου (Καλλιθέα) και για μήκος περίπου 200 μέτρων.

Παράλληλα κατά τις ίδιες ώρες θα πραγματοποιηθεί προσωρινή και τμηματική διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στη δεξιά και μεσαία λωρίδα της Λ. Ποσειδώνος από το ύψος της συμβολής της με την οδό Γλαύκου έως το ύψος του ανισόπεδου κόμβου Ποσειδώνος - Συγγρού, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πειραιά, εναλλάξ ανά λωρίδα.

Κατά τις παραπάνω διακοπές η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται από τις εναπομένουσες κάθε φορά λωρίδες κυκλοφορίας.

Η Τροχαία απευθύνει έκκληση στους οδηγούς των οχημάτων να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την διέλευσή τους από τα σημεία των εργασιών και να ακολουθούν την υπάρχουσα οδική σήμανση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

