Κατέληξε στο νοσοκομείο ο ηλικιωμένος πατέρας που ξυλοκοπήθηκε άγρια από τον 42χρονο γιο του, στην Τούμπα

, την περασμένη Κυριακή.

Ο 82ψρονος νοσηλευόταν διασωληνωμένος σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο Παπανικολάου.

Ο 42χρονος συνελήφθη ύστερα από την κατάθεση που έδωσε στην Αστυνομία γιατρός του Νοσοκομείου «Παπανικολάου».

Σύμφωνα με τον γιατρό, ο ηλικιωμένος, όταν ρωτήθηκε, παραπονέθηκε για έντονο πόνο στα πλευρά και κεφαλαλγία, ενώ του εκμυστηρεύτηκε ότι ο γιος του ξυλοκόπησε τόσο τον ίδιο όσο και τη σύζυγό του.

Σε βάρος του γιου ασκήθηκε ποινική δίωξη για ενδοοικογενειακή βαριά σωματική βλάβη και μετά την απολογία του, την περασμένη Τετάρτη, κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος.

Ο ίδιος απολογούμενος φαίνεται να ισχυρίστηκε πως ο ηλικιωμένος πατέρας του έπεσε μόνος του μέσα στο μπάνιο.

Κατά πληροφορίες, το ηλικιωμένο ζευγάρι δεν επιθυμούσε να ειδοποιηθεί η Αστυνομία, ενώ η γυναίκα αρνήθηκε να υποβληθεί σε εξέταση.

Εξεταζόμενη από αστυνομικούς, η ηλικιωμένη ανέφερε ότι ο 82χρονος γλίστρησε κι έπεσε στην μπανιέρα καθώς βρισκόταν μόνος του στο σπίτι τους, ενώ αποφάσισαν να καλέσουν το ΕΚΑΒ επειδή ο σύζυγός της ένιωθε ζαλάδες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

