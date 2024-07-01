Σε ανακριτή παραπέμφθηκε να απολογηθεί ένας 42χρονος, ο οποίος κατηγορείται ότι ξυλοκόπησε τον 82χρονο πατέρα του, στην Τούμπα Θεσσαλονίκης. Εις βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για ενδοοικογενειακή βαριά σωματική βλάβη, σε βαθμό κακουργήματος.
Ο 42χρονος συνελήφθη ύστερα από την κατάθεση που έδωσε στην Αστυνομία γιατρός του Νοσοκομείου «Παπανικολάου», όπου διακομίστηκε ο ηλικιωμένος τα ξημερώματα της Κυριακής. Σύμφωνα με τον γιατρό, ο ηλικιωμένος, όταν ρωτήθηκε, παραπονέθηκε για έντονο πόνο στα πλευρά και κεφαλαλγία, ενώ του εκμυστηρεύτηκε ότι ο γιος του ξυλοκόπησε τόσο τον ίδιο όσο και τη σύζυγό του.
Κατά πληροφορίες, το ηλικιωμένο ζευγάρι δεν επιθυμούσε να ειδοποιηθεί η Αστυνομία, ενώ η γυναίκα αρνήθηκε να υποβληθεί σε εξέταση. Εξεταζόμενη από αστυνομικούς, η ηλικιωμένη ανέφερε ότι ο 82χρονος γλίστρησε κι έπεσε στην μπανιέρα καθώς βρισκόταν μόνος του στο σπίτι τους, ενώ αποφάσισαν να καλέσουν το ΕΚΑΒ επειδή ο σύζυγός της ένιωθε ζαλάδες.
Ο κατηγορούμενος αρνείται την κατηγορία, ενώ φέρεται να ανέφερε ότι είχε προηγηθεί μία λογομαχία με τον πατέρα του και ακολούθως κλείστηκε στο υπνοδωμάτιο του.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.