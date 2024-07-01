Σε ανακριτή παραπέμφθηκε να απολογηθεί ένας 42χρονος, ο οποίος κατηγορείται ότι ξυλοκόπησε τον 82χρονο πατέρα του, στην Τούμπα Θεσσαλονίκης. Εις βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για ενδοοικογενειακή βαριά σωματική βλάβη, σε βαθμό κακουργήματος.

Ο 42χρονος συνελήφθη ύστερα από την κατάθεση που έδωσε στην Αστυνομία γιατρός του Νοσοκομείου «Παπανικολάου», όπου διακομίστηκε ο ηλικιωμένος τα ξημερώματα της Κυριακής. Σύμφωνα με τον γιατρό, ο ηλικιωμένος, όταν ρωτήθηκε, παραπονέθηκε για έντονο πόνο στα πλευρά και κεφαλαλγία, ενώ του εκμυστηρεύτηκε ότι ο γιος του ξυλοκόπησε τόσο τον ίδιο όσο και τη σύζυγό του.

Κατά πληροφορίες, το ηλικιωμένο ζευγάρι δεν επιθυμούσε να ειδοποιηθεί η Αστυνομία, ενώ η γυναίκα αρνήθηκε να υποβληθεί σε εξέταση. Εξεταζόμενη από αστυνομικούς, η ηλικιωμένη ανέφερε ότι ο 82χρονος γλίστρησε κι έπεσε στην μπανιέρα καθώς βρισκόταν μόνος του στο σπίτι τους, ενώ αποφάσισαν να καλέσουν το ΕΚΑΒ επειδή ο σύζυγός της ένιωθε ζαλάδες.

Ο κατηγορούμενος αρνείται την κατηγορία, ενώ φέρεται να ανέφερε ότι είχε προηγηθεί μία λογομαχία με τον πατέρα του και ακολούθως κλείστηκε στο υπνοδωμάτιο του.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

