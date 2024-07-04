Λογαριασμός
Σαν σήμερα: 4 Ιουλίου 2004 - Η Εθνική στέφεται πρωταθλήτρια Ευρώπης - Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Οι Έλληνες παίκτες, υπό την καθοδήγηση του Γερμανού προπονητή Ότο Ρεχάγκελ, έδωσαν και την ψυχή τους μέσα στο γήπεδο από το πρώτο μέχρι και το τελευταίο λεπτό

Σαν σήμερα

  • 1776 ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ

Σαν σήμερα

Ο Τόμας Τζέφερσον διαβάζει τη Διακήρυξη της Ανεξαρτησίας. Μέσα από τις φλόγες της επανάστασης των αποικιών εναντίον της μητροπολιτικής Βρετανίας «γεννιούνται» οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής.

  • 1822 Η ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΠΕΤΑ

Σαν σήμερα

6.000 Τουρκαλβανοί νικούν 2.000 Έλληνες στη μάχη του Πέτα στην Άρτα, σκοτώνοντας και πολλούς φιλέλληνες.

  • 1976 Η ΕΠΙΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΕΝΤΕΜΠΕ

Σαν σήμερα

Η επιδρομή στο Έντεμπε της Ουγκάντας. Ισραηλινοί κομάντος απελευθερώνουν τους 103 επιβάτες αεροπλάνου της Air France που καταλήφθηκε από Παλαιστίνιους και Γερμανούς τρομοκράτες πάνω από την Κόρινθο.

  • 2004 ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΡΙΑ ΕΥΡΩΠΗΣ Η ΕΛΛΑΔΑ

Σαν σήμερα

Η Εθνική Ελλάδος στέφεται πρωταθλήτρια Ευρώπης στο ποδόσφαιρο, νικώντας στον τελικό τη διοργανώτρια Πορτογαλία με 1-0. Το γκολ σημείωσε στο 56ο λεπτό ο Άγγελος Χαριστέας.
 

