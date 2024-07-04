-
1776 ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
Ο Τόμας Τζέφερσον διαβάζει τη Διακήρυξη της Ανεξαρτησίας. Μέσα από τις φλόγες της επανάστασης των αποικιών εναντίον της μητροπολιτικής Βρετανίας «γεννιούνται» οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής.
1822 Η ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΠΕΤΑ
6.000 Τουρκαλβανοί νικούν 2.000 Έλληνες στη μάχη του Πέτα στην Άρτα, σκοτώνοντας και πολλούς φιλέλληνες.
1976 Η ΕΠΙΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΕΝΤΕΜΠΕ
Η επιδρομή στο Έντεμπε της Ουγκάντας. Ισραηλινοί κομάντος απελευθερώνουν τους 103 επιβάτες αεροπλάνου της Air France που καταλήφθηκε από Παλαιστίνιους και Γερμανούς τρομοκράτες πάνω από την Κόρινθο.
2004 ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΡΙΑ ΕΥΡΩΠΗΣ Η ΕΛΛΑΔΑ
Η Εθνική Ελλάδος στέφεται πρωταθλήτρια Ευρώπης στο ποδόσφαιρο, νικώντας στον τελικό τη διοργανώτρια Πορτογαλία με 1-0. Το γκολ σημείωσε στο 56ο λεπτό ο Άγγελος Χαριστέας.
