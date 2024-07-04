Λογαριασμός
Θύμα ακραίου bullying από δύο ανήλικους κατήγγειλε ότι έπεσε 11χρονος στη Χαλκιδική

Οι δύο ανήλικοι κατηγορούνται ότι παρενοχλούσαν σεξουαλικά 11χρονο και βιντεοσκοπούσαν τις πράξεις τους

ανήλικοι

Δύο ανήλικοι, 13 και 15 ετών, καταγγέλθηκαν από 11χρονο, σε περιοχή της Χαλκιδικής, ότι ασκούσαν βία εναντίον του και τον παρενοχλούσαν σεξουαλικά, φωτογραφίζοντας και βιντεοσκοπώντας με κινητό τηλέφωνο τις πράξεις τους.

Συνελήφθησαν από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων Θεσσαλονίκης και σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία για τα -κατά περίπτωση- αδικήματα της εξύβρισης, σωματικής βλάβης, απειλής, προσβολής γενετήσιας αξιοπρέπειας και πορνογραφίας ανηλίκων.

Με εντολή του εισαγγελέα Πολυγύρου οι δύο ανήλικοι αφέθηκαν ελεύθεροι ενόψει της συνεχιζόμενης έρευνας που διεξάγεται για τις καταγγελλόμενες πράξεις που αφορούν το χρονικό διάστημα από τέλη Ιουνίου έως αρχές Ιουλίου του τρέχοντος έτους

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

