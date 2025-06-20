Από τα 8 στα 20 ευρώ εκτοξεύτηκε φέτος η τιμή του εισιτηρίου για τη Σπιναλόγκα, το παγκοσμίως διάσημο «νησί των λεπρών» και βασικό τουριστικό αξιοθέατο στην ευρύτερη περιοχή της Ελούντας και του Αγίου Νικολάου της Κρήτης.

Η μεγάλη αύξηση «έκοψε» τη μαζική επισκεψιμότητα ενώ την ίδια ώρα καταγράφονται αξιοσημείωτες συνέπειες στην τουριστική κίνηση και τα χρήματα που «αφήνουν» οι επισκέπτες στη Σπιναλόγκα.

Αναπόφευκτα, αισθητά έχει πέσει και το μεταφορικό έργο για τα καΐκια που μετακινούν επισκέπτες από την Ελούντα, τον Άγιο Νικόλαο και την Πλάκα προς την Σπιναλόγκα. Όπως λέει στο Cretalive ο πρόεδρος του Συλλόγου Ιδιοκτητών Τουριστικών Σκαφών κόλπου Μεραμπέλλου, Γιάννης Οικονομάκης, σε σχέση με πέρυσι καταγράφεται πτώση που υπερβαίνει το 30%.

Χαρακτηριστικό είναι το ότι την περασμένη Κυριακή μετακινήθηκαν από την Ελούντα προς τη Σπιναλόγκα λιγότερα από 150 άτομα, ενώ πέρυσι κατά την αντίστοιχη περίοδο ο αριθμός άγγιζε τους 400.

Όπως εκτιμά ο ίδιος, «το 20άρικο σαφώς επηρεάζει», παρά το γεγονός ότι ανά τον κόσμο η επίσκεψη σε αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία έχει ένα - διόλου αμελητέο - αντίτιμο.

Πόσο κοστίζει πλέον η επίσκεψη στη Σπιναλόγκα

Το κόστος του λεωφορείου ως τον Άγιο Νικόλαο ή την Ελούντα, το καραβάκι που θα εκτελέσει τη διαδρομή ως τη Σπιναλόγκα, το κόστος των εισιτηρίων και (έστω) ένα μπουκαλάκι νερό για κάθε άτομο, ισοδυναμεί με κόστος περί τα 200-250 ευρώ για μια 4μελή οικογένεια!

Οι τιμές του εισιτηρίου για το καΐκι έχουν διατηρηθεί ίδιες από Ελούντα (14 ευρώ) και από Πλάκα (12 ευρώ), ενώ από τον Άγιο Νικόλαο - από όπου πέρσι μετακινούνταν περί τα 250 άτομα και φέτος δεν ξεπερνούν τα 70 - η τιμή αυξήθηκε από τα 20 ευρώ πέρυσι, στα 25 φέτος.

O πρόεδρος του Συλλόγου Εστίασης & Διασκέδασης Αγίου Νικολάου Μάνος Γιαπιτζάκης επισημαίνει την γκρίνια που επικρατεί το τελευταίο διάστημα, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι η εκδρομή προς τη Σπιναλόγκα δύσκολα «πωλείται» στους εκδρομείς λόγω του υψηλού κόστους.

