Το νέο, πλήρως ανακαινισμένο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) του νοσοκομείου ΚΑΤ εγκαινίασε σήμερα Παρασκευή ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης.

Ο κ. Γεωργιάδης, έχοντας μαζί του τους δημάρχους Αμαρουσίου Θόδωρο Αμπατζόγλου και Κηφισίας Βασίλη Ξυπολυτά καθώς και τη διοίκηση του νοσοκομείου, περιηγήθηκε στα νέα ΤΕΠ του ΚΑΤ και συνομίλησε με προσωπικό και ασθενείς.

Η εκτός προγράμματος ανακοίνωση ήταν αυτή δυο νέων έργων που στο ΚΑΤ που αναμένεται να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τα τέλη Ιουνίου του 2026. Όπως εξήγησε ο υπουργός, πρόκειται για έργα ανάπλασης της περίφραξης και της πρόσοψης του νοσοκομείου, αλλά και ενός προγράμματος αντισεισμικής θωράκισης.

«Να ευχαριστήσω θερμά την 1η Υγειονομική Περιφέρεια και τη διοίκηση του νοσοκομείου που, εντός του χρονοδιαγράμματος, απορρόφησαν τους πόρους, ολοκλήρωσαν το έργο και το παραδίδουν σήμερα στον ελληνικό λαό. Ακόμα και ο πλέον κακόπιστος δεν μπορεί να μη δει με τα μάτια του την τεράστια μεταβολή αυτού του σπουδαίου νοσοκομείου, που ήταν σπουδαίο λόγω του εξαιρετικού προσωπικού του. Εγώ ο ίδιος εδώ επέλεξα να χειρουργηθώ εδώ πριν από μερικά χρόνια, γιατί το εμπιστεύτηκα και έγινα καλά. Όμως, το κτίριό του, λόγω παλαιότητας, δεν ήταν αντάξιο της ποιότητας του προσωπικού» σημείωσε αρχικά ο υπουργός Υγείας.

Ο κ. Γεωργιάδης τόνισε ότι «ξοδέψαμε από το Ταμείο Ανάκαμψης περίπου 5 εκατομμύρια. Ανακαινίσαμε τα ΤΕΠ, τον 5ο όροφο στο κύριο κτίριο, τα υπόγεια, τα πλυντήρια, δηλαδή τις δομές του νοσοκομείου που δέχονται τη μεγαλύτερη καταπόνηση από τον χρόνο, ώστε να παραδώσουμε στον ελληνικό λαό ένα καλύτερο νοσοκομείο. Γιατί με τα νέα ΤΕΠ θα μειωθεί ο χρόνος αναμονής, σε λίγες μέρες θα μπει το βραχιολάκι και εδώ στο ΚΑΤ και θα δείτε τη μεγάλη διαφορά από το παρελθόν».

Σε εκείνο το σημείο ανακοίνωσε τα δυο νέα έργα:

«Χάρη στην καλή χρήση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης, βρήκαμε, με την κυρία γενική γραμματέα και τον κύριο υφυπουργό, επιπλέον πόρους, και σήμερα σας ανακοινώνω άλλα δύο έργα, τα οποία θα εντάξουμε μέσα στον μήνα Ιούλιο, με σκοπό να έχουν ολοκληρωθεί εδώ στο ΚΑΤ μέχρι τις 30 Ιουνίου του 2026. Θα προχωρήσουμε σε ένα επιπλέον έργο για τα κιγκλιδώματα και την πρόσοψη του νοσοκομείου, ύψους 1,5 εκατομμυρίου ευρώ, ώστε, κύριε δήμαρχε και κύριε δήμαρχε, όταν περνάς και απ' έξω από το ΚΑΤ, να βλέπετε τη μεγάλη πρόοδο που έχει το νοσοκομείο αυτό και για λόγους ασφαλείας. Επίσης, προχωράμε και στην αντισεισμική θωράκιση του νοσοκομείου, γιατί πάντα πρέπει να είμαστε έτοιμοι και για το χειρότερο σενάριο σε ένα τέτοιο νοσοκομείο και παλιό κτίριο – ένα έργο ύψους 1.400.000 ευρώ.Γιατί θέλω αυτό το νοσοκομείο να είναι το καλύτερο που μπορούμε πραγματικά να το κάνουμε. Και είμαι πάρα πολύ περήφανος που επί της θητείας μας θα παραδώσουμε τελικά στον ελληνικό λαό ένα πολύ καλύτερο ΚΑΤ»

Κλείνοντας ο κ. Γεωργιάδης είπε ότι «θέλω να κλείσω με ένα θερμό ευχαριστώ στο προσωπικό αυτού του νοσοκομείου. Δεν το ξέρετε πολλοί, απ' τη θέση μου όμως μπορώ να το γνωρίζω, ακόμα και άνθρωποι από το εξωτερικό, μεγάλης οικονομικής επιφάνειας, σε στιγμές πολύ μεγάλης δυσκολίας τους, επιλέγουν να έρθουν από το εξωτερικό και να χειρουργηθούν στο ΚΑΤ. Γιατί αντιλαμβάνονται και αναγνωρίζουν ότι αυτό είναι ένα σπουδαίο νοσοκομείο»

