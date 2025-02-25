Θεσσαλονίκη: Καταδικάστηκε σε 10μηνη φυλάκιση ο 28χρονος που είχε εμμονή με 31χρονη

Σε φυλάκιση 10 μηνών καταδικάστηκε ο 28χρονος που παραπέμφθηκε σε δίκη επειδή παρακολουθούσε επίμονα μια 31 ετών γυναίκα από τη Ρουμανία, στη Θεσσαλονίκη. Το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο ανέστειλε την ποινή του υπό τον όρο να μην πλησιάζει την παθούσα σε απόσταση μικρότερη των 20 μέτρων και να μην επικοινωνεί μαζί της.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας, ο 28χρονος Έλληνας αφαίρεσε τις πινακίδες από το αυτοκίνητο της, την απείλησε και αποπειράθηκε να τη φιλήσει. Επιπλέον, μετέβη σε κατάστημα όπου εργάζεται και την εξύβρισε, ενώ προκάλεσε φθορές στο όχημα της γυναίκας.

Καταθέτοντας στο δικαστήριο, η παθούσα ανέφερε ότι ο κατηγορούμενος την επισκεπτόταν συνεχώς στη δουλειά της, επιδιώκοντας με φορτικότητα να έχει ερωτική επαφή μαζί της. «Νιώθω φόβο και τρόμο από τη συμπεριφορά του» είπε.

Ο κατηγορούμενος, στην απολογία του ισχυρίστηκε ότι διατηρούσε δεσμό με την αλλοδαπή γυναίκα και πως ζήλεψε όταν είδε να της πιάνει το χέρι ένας συνάδελφός της. Παραδέχθηκε ότι προσπάθησε να τη φιλήσει, ενώ τις ζημιές στο όχημα τις απέδωσε στη μέθη από αλκοόλ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

