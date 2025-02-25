Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, θα ισχύσουν στον αυτοκινητόδρομο Α.Θ.Ε., με σκοπό την εκτέλεση ασφαλτικών εργασιών.

Ειδικότερα, από αύριο Τετάρτη 26 Φεβρουαρίου στις 07:00 έως και τη Μ. Τρίτη 15 Απριλίου 2025 στις 20:00, θα ισχύσουν από το 60,5ο χλμ. έως και το 56,9ο χλμ., στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα, οι κάτωθι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις:

Α φάση εργασιών: Αποκλεισμός της αριστερής και της μεσαίας λωρίδας, με την κυκλοφορία να διεξάγεται από τμήμα της δεξιάς λωρίδας και της Λωρίδας Έκτακτης Ανάγκης (Λ.Ε.Α.)

Β φάση εργασιών: Αποκλεισμός της μεσαίας και δεξιάς λωρίδας καθώς και της Λ.Ε.Α., με την κυκλοφορία να διεξάγεται από την αριστερή λωρίδα.

Σημειώνεται ότι, οι εργασίες θα πραγματοποιούνται Δευτέρα με Σάββατο από τις 07:00 έως και τις 20:00. Τα χρονικά διαστήματα 28/02-04/03 και 21/03-26/03 εξαιρούνται των άνω κυκλοφοριακών ρυθμίσεων.

Σε περίπτωση ταχύτερης ολοκλήρωσης των εργασιών, η κυκλοφορία θα αποκατασταθεί νωρίτερα από τον προγραμματισμένο χρόνο.

Η Νέα Οδός έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια και εξυπηρέτηση των οδηγών, ενώ σχετικές προσωρινές σημάνσεις θα τοποθετηθούν με στόχο την πλήρη ενημέρωση όλων των οδηγών.

Η Νέα Οδός ευχαριστεί για την κατανόηση και εφιστά την προσοχή των οδηγών καθώς οι τελευταίοι οφείλουν να συμμορφώνονται πλήρως με τη σχετική σήμανση.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

