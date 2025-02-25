Θεσσαλονίκη: 28χρονος έκλεψε πινακίδες, εξύβρισε και παρενόχλησε σεξουαλικά 31χρονη

Εμμονή με μία γυναίκα, 31 ετών, φαίνεται πως είχε ένας 28χρονος στη Θεσσαλονίκη, που συνελήφθη κατόπιν καταγγελίας και οδηγείται στη Δικαιοσύνη.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο άντρας φέρεται να αφαίρεσε τις πινακίδες του αυτοκινήτου της γυναίκας, την απείλησε και την παρενόχλησε σεξουαλικά.

Επιπλέον, ο ίδιος καταγγέλθηκε ότι ένα 24ωρο νωρίτερα «επισκέφθηκε» την παθούσα, με καταγωγή από τη Ρουμανία, στον εργασιακό της χώρο, όπου την εξύβρισε και προκάλεσε ζημιές στο αυτοκίνητό της.

Εις βάρος του 28χρονου ημεδαπού σχηματίστηκε δικογραφία για κλοπή, προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας, απειλή, εξύβριση και φθορά ξένης ιδιοκτησίας.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

