Απεργία: 24ωρο χειρόφρενο στα λεωφορεία στις 28 Φεβρουαρίου

Οι εργαζόμενοι ζητούν ασφαλείς, σύγχρονες και ποιοτικές δημόσιες αστικές συγκοινωνίες - Καλούν και σε μαζική συμμετοχή στο συλλαλητήριο

Λεωφορεία

24ωρη απεργία στα λεωφορεία ανακοίνωσε το Συνδικάτο Εργαζομένων ΟΑΣΑ για την Παρασκευή 28 Φεβρουαρίου για τα 2 χρόνια από το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. 

Οι εργαζόμενοι καλούν παράλληλα σε μαζική συμμετοχή στο συλλαλητήριο. 

ΟΑΣΑ

Σημειώνεται πως σύμφωνα με τον εκπρόσωπο των εργαζομένων σε Μετρό, ΗΣΑΠ και Τραμ, τα μέσα θα κινηθούν κανονικά για να εξυπηρετήσουν την προσέλευση και αποχώρηση των διαδηλωτών κατά κατά την γενική απεργία. 

