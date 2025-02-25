24ωρη απεργία στα λεωφορεία ανακοίνωσε το Συνδικάτο Εργαζομένων ΟΑΣΑ για την Παρασκευή 28 Φεβρουαρίου για τα 2 χρόνια από το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη.

Οι εργαζόμενοι καλούν παράλληλα σε μαζική συμμετοχή στο συλλαλητήριο.

Σημειώνεται πως σύμφωνα με τον εκπρόσωπο των εργαζομένων σε Μετρό, ΗΣΑΠ και Τραμ, τα μέσα θα κινηθούν κανονικά για να εξυπηρετήσουν την προσέλευση και αποχώρηση των διαδηλωτών κατά κατά την γενική απεργία.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.