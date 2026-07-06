Στη συμμετοχή του στο Συμπόσιο της Σύμης αναφέρθηκε με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, κάνοντας λόγο για μια ανοιχτή συζήτηση με τον πρώην πρωθυπουργό Γιώργο Παπανδρέου γύρω από τις μεγάλες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι σύγχρονες πόλεις.

Όπως σημείωσε, αντικείμενο της συζήτησης αποτέλεσαν «η δημοκρατική ανθεκτικότητα και η διεθνής συνεργασία, η ενεργειακή μετάβαση και η διακυβέρνηση για το κλίμα, καθώς και ο τεχνολογικός μετασχηματισμός από την οπτική της Τοπικής Αυτοδιοίκησης».

Ο κ. Δούκας ανέφερε ακόμη ότι στη διάρκεια της συζήτησης εξετάστηκε ο τρόπος με τον οποίο «οι πολίτες, τα κοινωνικά κινήματα και οι υπεύθυνοι φορείς της τοπικής και εθνικής διακυβέρνησης μπορούν να ενώσουν τις δυνάμεις τους», συγκροτώντας, όπως χαρακτηριστικά έγραψε, μια «Συμμαχία των υπεύθυνων».

Κλείνοντας την ανάρτησή του, ο δήμαρχος Αθηναίων υπογράμμισε ότι «η Αθήνα κάνει ένα βήμα μπροστά», επισημαίνοντας πως η πρωτοβουλία #DoItLikeAthens εξελίσσεται σε «ένα διεθνές μήνυμα για μια βιώσιμη, δίκαιη και χωρίς αποκλεισμούς αστική ανάπτυξη».

Όλη η ανάρτηση Δούκα:

Επανασχεδιάζοντας την Αθήνα: Αστικές και θεσμικές πρωτοβουλίες

Στο Συμπόσιο της Σύμης είχαμε μαζί με τον George A. Papandreou μια ανοιχτή συζήτηση, αναζητώντας λύσεις για μια σειρά αλληλένδετων θεμάτων: τη δημοκρατική ανθεκτικότητα και τη διεθνή συνεργασία, την ενεργειακή μετάβαση και τη διακυβέρνηση για το κλίμα, καθώς και τον τεχνολογικό μετασχηματισμό από την οπτική της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Εξετάσαμε πώς οι πολίτες, τα κοινωνικά κινήματα και οι υπεύθυνοι φορείς της τοπικής και εθνικής διακυβέρνησης μπορούν να ενώσουν τις δυνάμεις τους, συγκροτώντας μια «Συμμαχία των υπεύθυνων».

Η Αθήνα κάνει ένα βήμα μπροστά, μετατρέποντας το #DoItLikeAthens σε ένα διεθνές μήνυμα για μια βιώσιμη, δίκαιη και χωρίς αποκλεισμούς αστική ανάπτυξη.

Πηγή: skai.gr

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