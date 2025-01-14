Ένα γεράκι μπήκε σε κατάστημα στην οδό Αγίας Σοφίας, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, και παγιδεύτηκε στη βιτρίνα του, την πρώτη ημέρα των εκπτώσεων.

Όταν εντόπισαν το πουλί οι πωλήτριες επιχείρησαν να το βγάλουν ωστόσο οι προσπάθειες αποδείχτηκαν άκαρπες και έτσι κάλεσαν φιλοζωϊκή.

Τελικά, το γεράκι απομακρύνθηκε με ασφάλεια.

Θεωρείται πως είναι πιθανό να κυνηγούσε κάποιο άλλο πουλί και για αυτό το λόγο μπήκε στο κατάστημα.

Πηγή: skai.gr

