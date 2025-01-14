Πατρινό Καρναβάλι: Ποια θα είναι φέτος η βασίλισσα

Η 24χρονη Ελένη Μπάδα θα είναι η Βασίλισσα του Πατρινού Καρναβαλιού 2025, όπως ανακοίνωσε η επιτροπή επιλογής της ΚΕΔΗΠ-Καρναβάλι Πάτρας.

Εκτός από την προφανή ομορφιά της, η επιτροπή την επέλεξε και για την προσωπικότητα και τη σχέση της με το Πατρινό Καρναβάλι και την Πάτρα.

Η Ελένη Μπάδα γεννήθηκε στην Πάτρα και είναι βοηθός Μικροβιολόγου.

Η σχέση της με το Πατρινό Καρναβάλι είναι έντονη και ενεργοποιήθηκε πολλές φορές αφού άρχισε να «βγαίνει» στο Καρναβάλι από 6 ετών μαζί με τους γονείς της. Έχει συμμετάσχει σε πληρώματα αλλά και σαν μαζορέτα.

Ασχολείται με τον χορό και έχει χόμπι τον αθλητισμό.

Την Παρασκευή η επίσημη έναρξη του Πατρινού Καρναβαλιού

Με ένα εορταστικό τριήμερο - από την Παρασκευή 17 έως και την Κυριακή 19 Ιανουαρίου 2025 - ξεκινούν οι εκδηλώσεις της Έναρξης του Πατρινού Καρναβαλιού.

Φέτος η παράδοση του Καρναβαλικού Λαβάρου στο Δήμαρχο θα πραγματοποιηθεί το πρωί της Παρασκευής 17 Ιανουαρίου, ημέρα που ανοίγει το Τριώδιο, για πρώτη φορά από τα παιδιά. Το τέλος της εκδήλωσης θα σφραγιστεί με τους σοκολατορίχτες που θα επιδοθούν στις δημοφιλείς σοκολατορίψεις τους.

Το λάβαρο του Πατρινού Καρναβαλιού 2025 θα παραμείνει αναρτημένο στο Δημαρχείο μέχρι το τέλος των εκδηλώσεων (2 Μαρτίου) σηματοδοτώντας τη μεγάλη γιορτή της καρναβαλικής πρωτεύουσας.

