Έκρηξη σημειώθηκε σε ΑΤΜ στον Γέρακα περίπου στις 3:30 τα ξημερώματα της Τρίτης.

Άγνωστοι προσέγγισαν κατάστημα σούπερ μάρκετ, όπου στην πρόσοψή του είχε ΑΤΜ και προκάλεσαν έκρηξη.

Οι δράστες προκάλεσαν μεγάλη ζημιά ωστόσο σύμφωνα με πληροφορίες δεν κατάφεραν να αποσπάσουν τις κασετίνες με τα χρήματα.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις και αναζητούν υλικό από κάμερες ασφαλείας για να ταυτοποιήσουν τους δράστες.



