Έκρηξη σε ΑΤΜ στον Γέρακα - Δεν κατάφεραν να αρπάξουν τα χρήματα οι δράστες

Σοβαρές ζημιές στο ΑΤΜ από την έκρηξη - Δεν κατάφεραν να αποσπάσουν τις κασετίνες με τα χρήματα - Σε εξέλιξη οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. για τους δράστες

ΑΤΜ

Έκρηξη σημειώθηκε σε ΑΤΜ στον Γέρακα περίπου στις 3:30 τα ξημερώματα της Τρίτης. 

Άγνωστοι προσέγγισαν κατάστημα σούπερ μάρκετ, όπου στην πρόσοψή του είχε ΑΤΜ και προκάλεσαν έκρηξη. 

Οι δράστες προκάλεσαν μεγάλη ζημιά ωστόσο σύμφωνα με πληροφορίες δεν κατάφεραν να αποσπάσουν τις κασετίνες με τα χρήματα. 

Γέρακας

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις και αναζητούν υλικό από κάμερες ασφαλείας για να ταυτοποιήσουν τους δράστες. 
 

