Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Βίντεο από τη σύγκρουση του Προαστιακού με ΙΧ στην Πάτρα - Τραυματίστηκε ελαφρά ο οδηγός

Οι πρώτες πληροφορίες για τη σύγκρουση - Το τρένο σφύριξε πριν φτάσει στη διάβαση ωστόσο υπάρχουν αναφορές πως οι μπάρες δεν κατέβηκαν

UPDATE: 12:26
Πάτρα

Σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης στην Παραλία Πατρών, όταν συρμός του Προαστιακού συγκρούστηκε με ΙΧ αυτοκίνητο.

Η σύγκρουση ήταν σφοδρή, αλλά ευτυχώς ο οδηγός βγήκε ζωντανός και με ελαφρά τραύματα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του thebest.gr, το τρένο σφύριξε πριν φτάσει στη διάβαση για να προειδοποιήσει για τον κίνδυνο της σύγκρουσης. Ωστόσο, υπάρχουν αναφορές ότι οι μπάρες δεν κατέβηκαν.

Άμεσα κινητοποιήθηκε περαστικοί αλλά και διασώστες του ΕΚΑΒ που έσπευσαν στο σημείο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Πάτρα Προαστιακός σύγκρουση
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark