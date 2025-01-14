Σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης στην Παραλία Πατρών, όταν συρμός του Προαστιακού συγκρούστηκε με ΙΧ αυτοκίνητο.

Η σύγκρουση ήταν σφοδρή, αλλά ευτυχώς ο οδηγός βγήκε ζωντανός και με ελαφρά τραύματα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του thebest.gr, το τρένο σφύριξε πριν φτάσει στη διάβαση για να προειδοποιήσει για τον κίνδυνο της σύγκρουσης. Ωστόσο, υπάρχουν αναφορές ότι οι μπάρες δεν κατέβηκαν.

Άμεσα κινητοποιήθηκε περαστικοί αλλά και διασώστες του ΕΚΑΒ που έσπευσαν στο σημείο.

Πηγή: skai.gr

