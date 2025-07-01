Λογαριασμός
Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε δασική έκταση στο Μεσαίο Ωραιοκάστρου - Ήχησε το 112

Στη μάχη συμμετείχαν και τα εναέρια μέσα  - Λίγο μετά τις 8 το βράδυ ήχησε το 112 στα κινητά τηλέφωνα των κατοίκων προκειμένου να βρίσκονται σε επιφυλακή

Φωτιά Ωραιόκαστρο

Φωτιά ξέσπασε νωρίς το βράδυ της Τρίτης σε δασική έκταση στην περιοχή Μεσαίο στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης.

Στη μάχη της κατάσβεσης συμμετέχουν 74 πυροσβέστες με 21 οχήματα, τρεις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 8 πυροσβεστικά αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα.

Λίγο μετά τις 8 το βράδυ ήχησε το 112 στα κινητά τηλέφωνα των κατοίκων του οικισμού Μεσαίο στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης ζητώντας από τους κατοίκους να παραμείνουν σε επιφυλακή ώστε εάν χρειαστεί να εκκενώσουν τον οικισμό.

