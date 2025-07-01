Φωτιά ξέσπασε νωρίς το βράδυ της Τρίτης σε δασική έκταση στην περιοχή Μεσαίο στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης.

Στη μάχη της κατάσβεσης συμμετέχουν 74 πυροσβέστες με 21 οχήματα, τρεις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 8 πυροσβεστικά αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην Τ.Κ Μεσαίο. στο Ωραιόκαστρο #Θεσσαλονίκη.

Κινητοποιήθηκαν 48 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 2ης #ΕΜΟΔΕ, Εθελοντές, 14 οχήματα, 5 Α/Φ και 2 Ε/Π. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 1, 2025

Λίγο μετά τις 8 το βράδυ ήχησε το 112 στα κινητά τηλέφωνα των κατοίκων του οικισμού Μεσαίο στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης ζητώντας από τους κατοίκους να παραμείνουν σε επιφυλακή ώστε εάν χρειαστεί να εκκενώσουν τον οικισμό.

⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣



🆘 Δασική πυρκαγιά στην τοπική κοινότητα #Μεσαίο του Δήμου #Ωραιοκάστρου



‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/kexUnloeCt@pyrosvestiki

@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) July 1, 2025

