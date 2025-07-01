Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής στη φωτιά που εκδηλώθηκε το απόγευμα σε χώρο εργοστασίου επεξεργασίας ξύλου στη Δ.Ε. Εμμανουήλ Παππά στις Σέρρες.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά έχει περιοριστεί στο σημείο ωστόσο λόγω του μεγάλου θερμικού φορτίου οι δυνάμεις ενισχύθηκαν και ήχησε προληπτικά το 112 γύρω στις 7 το απόγευμα. Το μήνυμα κάλεσε τους πολίτες στην περιοχή Νέο Σούλι να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν της οδηγίες των Αρχών.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς έχουν πλέον κινητοποιηθεί 90 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου, 36 οχήματα, 8 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα.

Παράλληλα, υπάρχει συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ και μηχανήματα έργου.

