Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής στη φωτιά που εκδηλώθηκε το απόγευμα σε χώρο εργοστασίου επεξεργασίας ξύλου στη Δ.Ε. Εμμανουήλ Παππά στις Σέρρες.
Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά έχει περιοριστεί στο σημείο ωστόσο λόγω του μεγάλου θερμικού φορτίου οι δυνάμεις ενισχύθηκαν και ήχησε προληπτικά το 112 γύρω στις 7 το απόγευμα. Το μήνυμα κάλεσε τους πολίτες στην περιοχή Νέο Σούλι να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν της οδηγίες των Αρχών.
⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣— 112 Greece (@112Greece) July 1, 2025
🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Νέο_Σούλι της Περιφερειακής Ενότητας #Σερρών
‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
ℹ️ https://t.co/kexUnloeCt@pyrosvestiki
@hellenicpolice
Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς έχουν πλέον κινητοποιηθεί 90 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου, 36 οχήματα, 8 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα.
Παράλληλα, υπάρχει συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ και μηχανήματα έργου.
#Πυρκαγιά σε αύλειο χώρου εργοστασίου επεξεργασίας ξύλου, στην Δ.Ε. Εμμανουήλ Παππά Σερρών. Κινητοποιήθηκαν 35 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 2ης ΕΜΟΔΕ, 12 οχήματα, και 2 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ και μηχανήματα έργου.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 1, 2025
