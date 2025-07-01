Άμεση ήταν η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Βόλου, για φωτιά που ξέσπασε σε θάλαμο των φυλακών Βόλου στη Χιλιαδού, λίγα λεπτά μετά τις 6.30 το απόγευμα. Στο σημείο έσπευσαν 4 οχήματα με 13 συνολικά άνδρες, υπό τον διοικητή της Π.Υ. Βόλου αντιπύραρχο, Ευ. Καραμίντζα οι οποίοι επιχείρησαν εντός θαλάμου κράτησης, σβήνοντας στρώματα που είχαν πάρει φωτιά.

Η επιχείρηση έληξε πριν από λίγα λεπτά, χωρίς να υπάρξει κάποιος σοβαρός τραυματισμός κρατουμένου ή υπαλλήλου από την πυρκαγιά.

Ωστόσο, στο σημείο εκτός από την αστυνομία, βρέθηκαν και διασώστες με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, προκειμένου να προσφέρουν βοήθεια σε όσους είχαν ενοχλήσεις από τον έντονο καπνό, ενώ λόγω του έντονου καπνού, ο οποίος επεκτάθηκε στη φυλακή, τρεις σωφρονιστικοί υπάλληλοι και ένας κρατούμενος πήγαν προληπτικά στο νοσοκομείο για την παροχή των πρώτων βοηθειών.

Οι αρχές έχουν ξεκινήσει τις έρευνες για τις συνθήκες έναρξης της πυρκαγιάς, αν και οι πρώτες πληροφορίες υποστηρίζουν ότι πιθανώς να ξεκίνησε από κάποιον κρατούμενο.

Πηγή: magnesianews.gr

