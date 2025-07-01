Με αφορμή την απόφαση της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων να κατέλθουν οι δικαστές σε στάσεις εργασίας, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για το νομοσχέδιο του νέου Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, το υπουργείο Δικαιοσύνης, σε ανακοίνωσή του αναφέρει ότι «δεν δικαιολογεί την αποχή των δικαστικών λειτουργών από την εκτέλεση των καθηκόντων τους» και προσθέτει ότι το Σύνταγμα «απαγορεύει οποιαδήποτε μορφή απεργίας στους δικαστικούς λειτουργούς».

Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων αποφάσισε οι δικαστές να κατέλθουν σε δίωρες στάσεις εργασίας από 10 πμ έως 12 μμ, από Δευτέρα 30 Ιουνίου έως και την Τετάρτη 2 Ιουλίου 2025, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για το νομοσχέδιο του υπουργείου Δικαιοσύνης για το νέο Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

Σήμερα, το υπουργείο Δικαιοσύνης σε ανακοίνωσή του αναφέρει ότι η διαμόρφωση και εξέλιξη του νομοσχεδίου για το νέο ΚΠολΔ, «που εξυπηρετεί την αναβάθμιση της ποιότητας και την επιτάχυνση της αστικής δίκης δεν δικαιολογεί την αποχή των δικαστικών λειτουργών από την εκτέλεση των καθηκόντων τους» και προσθέτει: «Όχι μόνο είναι πρόωρη αλλά προκαταλαμβάνει τη δεοντολογία της διαβούλευσης και τελεί σε αντίθεση με την ισχύουσα συνταγματική πρόβλεψη, που απαγορεύει οποιαδήποτε μορφή απεργίας στους δικαστικούς λειτουργούς».

Αναλυτικότερα, η ανακοίνωση του υπουργείου Δικαιοσύνης έχει ως εξής:

«Το σχέδιο νόμου με τίτλο: "Παρεμβάσεις στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας -Τροποποιήσεις σχετικά με τη δημοσίευση διαθηκών - Τροποποιήσεις στο ρυθμιστικό πλαίσιο των ανακοπών κατά της αναγκαστικής εκτέλεσης με σκοπό την επιτάχυνση της εκδίκασης - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του υπουργείου Δικαιοσύνης», το οποίο έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση, είναι αποτέλεσμα ενδελεχούς επεξεργασίας από επιφανείς νομικούς, πανεπιστημιακούς, ανώτερους και ανώτατους δικαστές και δικηγόρους, ενώ στην κατάρτισή του συμμετείχε σε όλα τα στάδια διαμόρφωσής του, εκπρόσωπος της "Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων".

Το υπουργείο Δικαιοσύνης, κατά τη διάρκεια της διαβούλευσης, παράλληλα με τον διεξαγόμενο διάλογο με τους κοινωνικούς εταίρους, αναμένει σχόλια και παρατηρήσεις, με σκοπό τη βελτίωση και συμπλήρωση των προτεινόμενων διατάξεων. Σε αυτό το πλαίσιο, οι δικαστικοί λειτουργοί και οι εκπρόσωποι τους βρίσκονται σε καθημερινή επικοινωνία με το υπουργείο.

Η όποια επί μέρους διαφωνία της "Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων" σε ένα υπό διαμόρφωση και εξέλιξη νομοσχέδιο, που εξυπηρετεί την αναβάθμιση της ποιότητας και την επιτάχυνση της αστικής δίκης δεν δικαιολογεί την αποχή των δικαστικών λειτουργών από την εκτέλεση των καθηκόντων τους. Όχι μόνο είναι πρόωρη αλλά προκαταλαμβάνει τη δεοντολογία της διαβούλευσης και τελεί σε αντίθεση με την ισχύουσα συνταγματική πρόβλεψη, που απαγορεύει οποιαδήποτε μορφή απεργίας στους δικαστικούς λειτουργούς».

