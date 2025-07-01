Παραιτήθηκε ο πρόεδρος του ΕΟΦ, Ευάγγελος Μανωλόπουλος, με την παραίτησή του να γίνεται αποδεκτή από τον Υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη και να τίθεται σε ισχύ την Παρασκευή 4 Ιουλίου.

Νέος πρόεδρος ορίζεται ο Σπύρος Σαπουνάς, έως την ολοκλήρωση της διαδικασίας μέσω ΑΣΕΠ.

Ο υπουργός Υγείας δήλωσε για το ζήτημα:

«Χθες έλαβα και έκανα δεκτή την παραίτηση του προέδρου του ΕΟΦ κ. Μανωλόπουλου. Θέλω να τον ευχαριστήσω για την εξαιρετική μας συνεργασία. Αντιλαμβάνομαι τους προσωπικούς λόγους για την παραίτηση του αυτή και προσδοκώ σε συνέχεια της συνεργασίας μας, τουλάχιστον ως προς τη διεθνή εκπροσώπηση του ΕΟΦ. Τη θέση του προέδρου του ΕΟΦ θα λάβει ο νυν αντιπρόεδρος του οργανισμού κ. Σπύρος Σαπουνάς, έως την ολοκλήρωση της διαδικασίας μέσω ΑΣΕΠ. Του εύχομαι καλή επιτυχία».



